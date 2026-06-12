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Главная Мобилизация Южанина заявила о возможном отсрочке повышения зарплат в ВСУ

Южанина заявила о возможном отсрочке повышения зарплат в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 06:30
Южанина заявила о возможном отсрочке повышения зарплат в ВСУ
Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народный депутат Нина Южанина заявила, что повышение зарплат военнослужащим вряд ли будет реализовано с 1 июля. По её мнению, скорее всего, этот вопрос отложат до сентября.

Об этом народная избранница от "Европейской Солидарности" сказала в эфире "Вечер.LIVE".

Почему повышение зарплат военным могут отложить

По словам депутата, в настоящее время базовые потребности ВСУ даже без повышения зарплат остаются недофинансированными до конца года. Поэтому пока власти срочно ищут внешние заимствования и будут вносить изменения в бюджет. По мнению Южаниной, система повышения зарплат заработает только с сентября.

"Что касается вопроса, а что делать теперь с теми словами, которые уже сказали о повышении? Совершенно очевидно, что с 1 июня его нет. Будет ли с 1 июля? Вряд ли. Где-то к середине июля представят проект для ознакомления народным депутатам. И, возможно, где-то 1 сентября эта система может заработать", — сказала она.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад нардеп Ярослав Железняк также заявил, что в бюджете 2026 года есть большой дефицит финансирования Сил обороны. Кроме того, в новом бюджете не предусмотрены средства на повышение выплат военным.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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