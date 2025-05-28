Зміна статусу у ТЦК - автоматично змінюється статус чи ні

Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: УНІАН

Після досягнення 25-річного віку громадянин із призовника перетвориться на військовозобов’язаного. Цей процес може пройти автоматично, але у деяких випадках громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зміна статусу в 25 років

Перший статус, який отримують українські громадяни на військовому обліку, це "призовник".

Зміна статусу на "військовозобов’язаний" відбувається після досягнення 25-річного віку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи доведеться йому у 25 років відвідувати територіальний центр комплектування, чи процес зміни статусу відбудеться в автоматичному режимі.

"Таке переведення не завжди відбувається автоматично", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли в ТЦК доведеться з’явитися

Юрист додав, що у деяких випадках громадянину все ж доведеться відвідати територіальний центр комплектування для зміни статусу на військовому обліку.

"Якщо протягом 7 днів (з моменту досягнення громадянином 25-річного віку. — Ред.) це не відбулося, то без особистої явки до ТЦК не обійтися", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому різниця між призовником та військовозобов'язаним.

Додамо, ми повідомляли про те, хто такі призовники, у чому особливість їхнього статусу.