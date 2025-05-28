Изменение статуса в ТЦК - автоматически меняется статус или нет

Из призывника в военнообязанные — автоматически или нет
После достижения 25-летнего возраста гражданин из призывника превратится в военнообязанного. Этот процесс может пройти автоматически, но в некоторых случаях гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Смена статуса в 25 лет
Первый статус, который получают украинские граждане на воинском учете, это "призывник".
Смена статуса на "военнообязанный" происходит по достижении 25-летнего возраста.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, придется ли ему в 25 лет посещать территориальный центр комплектования, или процесс изменения статуса произойдет в автоматическом режиме.
"Такой перевод не всегда происходит автоматически", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Когда в ТЦК придется появиться
Юрист добавил, что в некоторых случаях гражданину все же придется посетить территориальный центр комплектования для изменения статуса на воинском учете.
"Если в течение 7 дней (с момента достижения гражданином 25-летнего возраста. — Ред.) это не произошло, то без личной явки в ТЦК не обойтись", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между призывником и военнообязанным.
Добавим, мы сообщали о том, кто такие призывники, в чем особенность их статуса.
Читайте Новини.LIVE!