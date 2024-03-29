Різниця між призовником та військовозобов'язаним — хто з них підлягає мобілізації

Чоловіки у військовій формі. Фото: armyinform.com

У зв'язку із загальною мобілізацією в Україні діє закон про військову службу. Згідно із документом, виокремлюють різні категорії громадян залежно від їх військового обов'язку. Серед них, зокрема, призовник та військовозобов'язаний.

Яка різниця між поняттями і хто підлягає мобілізації — розповіли у виданні УНІАН.

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Які існують категорії військового обов'язку

Як відомо, категорії військового обов'язку окреслені у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно із документом, існують такі:

допризовник — особа, яка підлягає приписці до призовних дільниць і має ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку;

призовник — особа, яка вже приписана до призовної дільниці. Вік призовника становить 18-27 років;

військовослужбовець — людина, яка проходить військову службу;

військовозобов'язаний — особа, яка перебуває в запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період і для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Таку можуть призвати на військову службу з 18 або 27 років і до 60 років;

резервіст — особа, яка проходить службу в резерві та залучається для комплектації військових частин у мирний і воєнний час.

Різниця призовника та військовозобов'язаного

Як вже мовилося раніше, призовниками вважають ті люди, які приписані до військової дільниці. Їх вік, як правило, становить від 18 до 27 років. Вважати таких військовозобов'язаними можна лише у тому випадку, якщо вони мають відповідний статус, у зв'язку з яким їх можуть мобілізувати. В іншому — піти на військову службу вони можуть лише за власним бажанням, тобто, за контрактом.

Своєю чергою, військовозобов'язані — це особи, віком від 27 до 60 років. Вони визнані придатними або обмежено придатними для військової служби, а також перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань. Відповідно, таких осіб можуть мобілізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, працівники яких професій зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Додамо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію деякі громадяни можуть втратити право на відстрочку від військового призову. Йдеться про чоловіків, які мають бронь через догляд за близьким родичем з інвалідністю.