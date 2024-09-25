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Із зайвою вагою в армію — чи мобілізують таких громадян

25 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть мобілізувати із зайвою вагою
Людина із зайвою вагою на ВЛК. Фото: vsn.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які мають низку хвороб ендокринної системи, не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ під час особливого періоду. Серед таких хвороб, зокрема, є й усі види ожиріння зі значними порушеннями функцій організму.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Під час загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має пройти військово-лікарські комісії (ВЛК). 

Це потрібно для того, аби визначити стан придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби.

Згідно з чинним законодавством, з низкою хвороб громадян не мобілізують. Йдеться, зокрема, про захворювання ендокринної системи.

Які ендокринні хвороби не дозволяють мобілізацію

До списку таких хвороб входять:

  • хвороби щитоподібної залози;
  • всі типи цукрового діабету;
  • порушення інших ендокринних залоз.

Крім того, не можуть мобілізувати людей, які мають порушення обміну речовин, зокрема таких, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють від мобілізації під час воєнного стану.

Також ми розповідали, з якими хворобами людину можуть мобілізувати до ЗСУ.

ЗСУ хвороба зайва вага мобілізація ендокринна система

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