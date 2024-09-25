Мобілізація в Україні — чи можуть мобілізувати із зайвою вагою

Із зайвою вагою в армію — чи мобілізують таких громадян
Громадяни, які мають низку хвороб ендокринної системи, не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ під час особливого періоду. Серед таких хвороб, зокрема, є й усі види ожиріння зі значними порушеннями функцій організму.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Навіщо проходити ВЛК
Під час загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має пройти військово-лікарські комісії (ВЛК).
Це потрібно для того, аби визначити стан придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби.
Згідно з чинним законодавством, з низкою хвороб громадян не мобілізують. Йдеться, зокрема, про захворювання ендокринної системи.
Які ендокринні хвороби не дозволяють мобілізацію
До списку таких хвороб входять:
- хвороби щитоподібної залози;
- всі типи цукрового діабету;
- порушення інших ендокринних залоз.
Крім того, не можуть мобілізувати людей, які мають порушення обміну речовин, зокрема таких, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму.
Нагадаємо, раніше ми писали, які хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють від мобілізації під час воєнного стану.
Також ми розповідали, з якими хворобами людину можуть мобілізувати до ЗСУ.
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