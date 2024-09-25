Мобилизация в Украине — могут ли мобилизовать с лишним весом

С лишним весом в армию — мобилизуют ли таких граждан
Граждане, имеющие ряд болезней эндокринной системы, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ во время особого периода. Среди таких болезней есть и все виды ожирения со значительными нарушениями функций организма.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Зачем проходить ВВК
В ходе общей мобилизации часть военнообязанных граждан должна пройти военно-врачебные комиссии (ВВК).
Это необходимо для того, чтобы определить состояние годности военнообязанного к прохождению военной службы.
Согласно действующему законодательству, с рядом болезней граждан не мобилизуют. Речь идет, в частности, о заболеваниях эндокринной системы.
Какие эндокринные болезни не позволяют мобилизацию
В список таких болезней входят:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушение других эндокринных желез.
Кроме того, не могут мобилизовать людей, имеющих нарушение обмена веществ, в частности, имеющих любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма.
Напомним, ранее мы писали, какие болезни желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации во время военного положения.
Также мы рассказывали, с какими болезнями человека могут мобилизовать в ВСУ.
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