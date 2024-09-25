Мобилизация в Украине — могут ли мобилизовать с лишним весом

Человек с лишним весом на ВЛК. Фото: vsn.ua

Граждане, имеющие ряд болезней эндокринной системы, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ во время особого периода. Среди таких болезней есть и все виды ожирения со значительными нарушениями функций организма.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Зачем проходить ВВК

В ходе общей мобилизации часть военнообязанных граждан должна пройти военно-врачебные комиссии (ВВК).

Это необходимо для того, чтобы определить состояние годности военнообязанного к прохождению военной службы.

Согласно действующему законодательству, с рядом болезней граждан не мобилизуют. Речь идет, в частности, о заболеваниях эндокринной системы.

Какие эндокринные болезни не позволяют мобилизацию

В список таких болезней входят:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Кроме того, не могут мобилизовать людей, имеющих нарушение обмена веществ, в частности, имеющих любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма.

Напомним, ранее мы писали, какие болезни желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации во время военного положения.

Также мы рассказывали, с какими болезнями человека могут мобилизовать в ВСУ.