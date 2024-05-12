Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати до армії

Військовий проходить ВЛК. Фото: armyinform

З 18 травня у дію вступить новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки із статусом "обмежено придатний" повинні будуть повторно пройти ВЛК, до того ж, оновили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська.

У матеріалі Новини.LIVE розповідаємо, з якими хворобами підлягають мобілізації.

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Перелік хвороб

Туберкульоз .Із клінічно вилікуваним приймають на службу в ТЦК та частини забезпечення, а з "залишковими явищами" після вилікованого туберкульозу можуть визнати придатним).

.Із клінічно вилікуваним приймають на службу в ТЦК та частини забезпечення, а з "залишковими явищами" після вилікованого туберкульозу можуть визнати придатним). ВІЛ. Непридатними стануть ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії - на фронті.

Непридатними стануть ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії - на фронті. Інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом. Таких військовозобов'язаних визнають тимчасово непридатними, які потребують лікування.

Таких військовозобов'язаних визнають тимчасово непридатними, які потребують лікування. Рак. Ті чоловіки, які мають хворобу у стійкій ремісії підлягають мобілізації. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами в тілі. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них "повільно прогресуюча", можуть направити на службу в тил.

Ті чоловіки, які мають хворобу у стійкій ремісії підлягають мобілізації. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами в тілі. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них "повільно прогресуюча", можуть направити на службу в тил. Психічні розлади. Люди з тяжкими помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. А от військовозобов'язаних з легким проявом — визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Люди з тяжкими помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. А от військовозобов'язаних з легким проявом — визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Також придатними вважаються ті, хто пережив гостре захворювання головного мозку та мав закрито черепно-мозкову травму.

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