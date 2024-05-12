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Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати до армії

12 травня 2024 07:23
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати до армії
Військовий проходить ВЛК. Фото: armyinform
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

З 18 травня у дію вступить новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки із статусом "обмежено придатний" повинні будуть повторно пройти ВЛК, до того ж, оновили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська.

У матеріалі Новини.LIVE розповідаємо, з якими хворобами підлягають мобілізації

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Перелік хвороб

  • Туберкульоз.Із клінічно вилікуваним приймають на службу в ТЦК та частини забезпечення, а з "залишковими явищами" після вилікованого туберкульозу можуть визнати придатним).
  • ВІЛ. Непридатними стануть ті, у кого він прогресує.  Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії - на фронті.
  • Інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом. Таких військовозобов'язаних визнають тимчасово непридатними, які потребують лікування. 
  • Рак. Ті чоловіки, які мають хворобу у стійкій ремісії підлягають мобілізації. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами в тілі. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них "повільно прогресуюча", можуть направити на службу в тил. 
  • Психічні розлади. Люди з тяжкими помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. А от військовозобов'язаних з легким проявом — визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. 
  • Також придатними вважаються ті, хто пережив гостре захворювання головного мозку та мав закрито черепно-мозкову травму. 

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони розповідали, що зміниться для призовників з 18 травня

Як відомо, днями Верховній Раді запропонували оприлюднити місця перебування військовозобов'язаних родичів посадовців. 

війна
закон
Україна
військовий призов
мобілізація
ВЛК

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