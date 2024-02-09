Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК — що це означає

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Кабінет міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також він регламентував, які саме заходи вони можуть проводити.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram в п'ятницю, 9 лютого.

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ТЦК працюватимуть цілодобово

Згідно з новими правилами передбачається, що під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму воєнного стану ТЦК та СП надано право цілодобово здійснювати цілий ряд заходів:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Раніше ми розповідали, що керівники територіальних центрів комплектування Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.

А колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував інцидент в Івано-Франківській області, де місцеві побили жінку, звинувативши її у "наведенні" ТЦК та СП. Він розкритикував роботу поліцейських, і закликав їх покарати винних.