Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК — що це означає arrow

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК — що це означає

9 лютого 2024 15:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК — що це означає
Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також він регламентував, які саме заходи вони можуть проводити. 

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram в п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

ТЦК працюватимуть цілодобово

Згідно з новими правилами передбачається, що під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму воєнного стану ТЦК та СП надано право цілодобово здійснювати цілий ряд заходів:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Раніше ми розповідали, що керівники територіальних центрів комплектування Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.

А колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував інцидент в Івано-Франківській області, де місцеві побили жінку, звинувативши її у "наведенні" ТЦК та СП. Він розкритикував роботу поліцейських, і закликав їх покарати винних.

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі