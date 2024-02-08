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У Харківській області заявили про позитивну динаміку мобілізації

8 лютого 2024 23:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області заявили про позитивну динаміку мобілізації
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівники територіальних центрів комплектування Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 8 лютого.

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За словами Синєгубова, в ОВА провели чергове засідання Ради оборони Харківської області.

Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: t.me/synegubov

"Перше питання — мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання — життєзабезпечення на прикордонних територіях та перебіг евакуації цивільного населення", — зазначив очільник Харківської ОВА.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Він зазначив, що на наступному засіданні заслухає звіти всіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. До війська потрапляють громадяни різних професій, з різним соціальним статусом. Водночас у суспільстві почали обговорювати, чи варто мобілізувати блогерів, зокрема тих, хто займається благодійністю та у соціальних мережах збирає великі суми для військових. 

Також ми писали, що Міноборони та Міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".

Харківська область
військовий призов
Олег Синєгубов
мобілізація
ТЦК та СП

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