У Харківській області заявили про позитивну динаміку мобілізації
Керівники територіальних центрів комплектування Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 8 лютого.
Мобілізація в Харківській області
За словами Синєгубова, в ОВА провели чергове засідання Ради оборони Харківської області.
"Перше питання — мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання — життєзабезпечення на прикордонних територіях та перебіг евакуації цивільного населення", — зазначив очільник Харківської ОВА.
Він зазначив, що на наступному засіданні заслухає звіти всіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.
Нагадаємо, майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. До війська потрапляють громадяни різних професій, з різним соціальним статусом. Водночас у суспільстві почали обговорювати, чи варто мобілізувати блогерів, зокрема тих, хто займається благодійністю та у соціальних мережах збирає великі суми для військових.
Також ми писали, що Міноборони та Міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".
Читайте Новини.LIVE!