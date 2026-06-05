Кабмін посилив вимоги для бронювання працівників

Бронювання в застосунку "Дія". Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив постанову №692, яка змінює правила бронювання працівників на критично важливих підприємствах. Одним із ключових критеріїв стане рівень середньої заробітної плати. Підприємствам необхідно привести цей показник у відповідність із новими вимогами вже в червні, оскільки під час подальшого розгляду питань бронювання враховуватимуться саме ці дані.

В іншому разі компанія може втратити статус критично важливої, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Згідно з новими правилами, середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 25 941 гривню, що відповідає трьом мінімальним заробітним платам. Раніше про це також говорив заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Червневі показники стануть підставою для ухвалення рішень про бронювання співробітників уже з липня. Якщо підприємство не виконає критерії, воно ризикує втратити право на оформлення відстрочки для своїх працівників.

Що зміниться під час розрахунку квот

Постанова також змінює порядок підрахунку військовозобов'язаних співробітників для визначення квоти на бронювання. Тепер працівники, які офіційно працевлаштовані одразу в кількох компаніях, будуть враховуватися тільки на одному підприємстві. Раніше такі співробітники могли потрапляти в статистику кількох роботодавців одночасно, що впливало на загальний обсяг доступних квот.

Нові вимоги вимагатимуть від бізнесу ретельнішого контролю кадрової та бухгалтерської документації. Хоча зміни офіційно наберуть чинності з 1 вересня, у Міністерстві економіки вже попередили, що органи влади почнуть враховувати показники середньої зарплати і дані щодо військовозобов'язаних співробітників з липня 2026 року. Тому підприємствам рекомендують не відкладати підготовку до нових правил.

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