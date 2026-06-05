Кабмин ужесточил требования для бронирования работников

Бронирование в приложении "Дія". Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил постановление №692, которая изменяет правила бронирования работников на критически важных предприятиях. Одним из ключевых критериев станет уровень средней заработной платы. Предприятиям необходимо привести этот показатель в соответствие с новыми требованиями уже в июне, поскольку при дальнейшем рассмотрении вопросов бронирования будут учитываться именно эти данные.

В противном случае компания может потерять статус критически важной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Согласно новым правилам, средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее 25 941 гривны, что соответствует трем минимальным заработным платам. Ранее об этом также говорил заместитель министра экономики Алексей Соболев. Июньские показатели станут основанием для принятия решений о бронировании сотрудников уже с июля. Если предприятие не выполнит критерии, оно рискует лишиться права на оформление отсрочки для своих работников.

Что изменится при расчете квот

Постановление также меняет порядок подсчета военнообязанных сотрудников для определения квоты на бронирование. Теперь работники, которые официально трудоустроены сразу в нескольких компаниях, будут учитываться только на одном предприятии. Ранее такие сотрудники могли попадать в статистику нескольких работодателей одновременно, что влияло на общий объем доступных квот.

Новые требования потребуют от бизнеса более тщательного контроля кадровой и бухгалтерской документации. Хотя изменения официально вступят в силу с 1 сентября, в Министерстве экономики уже предупредили, что органы власти начнут учитывать показатели средней зарплаты и данные по военнообязанным сотрудникам с июля 2026 года. Поэтому предприятиям рекомендуют не откладывать подготовку к новым правилам.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE освещали заявление Дмитрия Лубинца о нарушениях, которые были зафиксированы в деятельности Ужгородского районного ТЦК и СП.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о юридических разъяснениях относительно законных полномочий представителей территориальных центров комплектования.