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Кабмін пропонує зняти з військового обліку співробітників БЕБ

29 листопада 2023 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін пропонує зняти з військового обліку співробітників БЕБ
Засідання кабінету міністрів України. Фото: kmu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді зняти з військового обліку резервістів співробітників Бюро економічної безпеки. На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить забезпечити безперебійну роботу відомства.

Деталі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Законопроєкт щодо регулювання питання військового обліку

Мельничук повідомив, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Це було зроблено для того, щоб удосконалити правове регулювання окремих питань військового обліку.

Ініціатива була запропонована у зв'язку з набуттям чинності Закону "Про Бюро економічної безпеки України".

Про що йдеться в законопроєкті

Проєктом запропоновано внести зміни до:

  • статті 33 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо ведення військового обліку осіб, які проходять службу в Бюро економічної безпеки України;
  • статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо зняття з військового обліку резервістів осіб, які прийняті на службу до Бюро економічної безпеки України.

Раніше ми повідомляли, що одеська міська рада ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовому, який стане до лав Збройних сил України. Йдеться про одноразову виплату у 20 тисяч гривень.

Нагадуємо, що Верховна Рада України пропонує зобов'язати українців, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, ставати на військовий облік. У тому числі йдеться про позбавлених та обмежених у волі і звільнених від покарання.

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