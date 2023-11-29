Кабмин предлагает снять с военного учета сотрудников БЭБ

Заседание кабинета Министров Украины. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять с военного учета резервистов сотрудников Бюро экономической безопасности. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит обеспечить бесперебойную работу ведомства.

Детали сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Мельничук сообщил, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это было сделано для усовершенствования правового регулирования отдельных вопросов военного учета.

Инициатива была предложена в связи с вступлением в силу Закона "О Бюро экономической безопасности Украины".

О чем идет речь в законопроекте

Проектом предложено внести изменения в:

статьи 33 Закона "О воинской обязанности и военной службе" о ведении военного учета лиц, проходящих службу в Бюро экономической безопасности Украины;

статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" о снятии с военного учета резервистов лиц, принятых на службу в Бюро экономической безопасности Украины.

Ранее мы сообщали, что одесский городской совет принял решение о выделении материальной помощи каждому военному , который станет в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет об одноразовой выплате в 20 тысяч гривен.

Напомним, что Верховная Рада Украины предлагает обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, становиться на военный учет . Среди них речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.