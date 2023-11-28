Верховна Рада хоче поставити на військовий облік засуджених українців — деталі

Засуджені у Львівському СІЗО. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада України пропонує зобов'язати українців, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, вставати на військовий облік. В тому числі йдеться про позбавлених та обмежених у волі та звільнених від покарання.

Про це повідомляє Страна.ua.

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Повідомляється, що це також може торкнутися й українців, які до набуття громадянства пройшли військову службу в інших країнах.

Ба більше, новим законопроєктом хочуть зобов'язати військовозобов'язаних мати при собі військово-облікові документи, які потрібно буде пред'являти на вимогу співробітників ТЦК. Наразі такі повноваження мають лише правоохоронні органи — поліція, СБУ тощо.

Також зазначається, що уточнюються обов'язки місцевої влади, підприємств, установ та організацій щодо сприяння мобілізації. А право стверджувати Порядок організації призову передадуть від військових до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що раніше юристи роз'яснили можливості призову засуджених чоловіків на війну. Також правовики розповіли про підстави для звільнення строковика зі служби за сімейними обставинами.