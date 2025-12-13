Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік в Україні — деталі

Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Рішення спрямоване на зменшення бюрократії та спрощення процедур як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України в суботу, 13 грудня.
Автоматичний військовий облік буде діяти для чоловіків
Як зазначили у міністерстві, запровадження автоматичного обліку дозволить частині громадян стати на військовий облік без особистого звернення до ТЦК, очікування в чергах чи подання додаткових довідок. Дані вноситимуться до відповідних реєстрів у межах міжвідомчої взаємодії.
Зокрема, автоматично на військовий облік ставитимуться чоловіки, які не стали на облік у 17 років — вони отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку. Також це стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби їхні дані автоматично вноситимуться до обліку.
При цьому відвідувати ТЦК та СП або проходити військово-лікарську комісію для взяття на облік у таких випадках не потрібно.
"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", — сказала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.
