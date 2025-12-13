Відео
Головна Мобілізація Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років

Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:14
Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік в Україні — деталі
Додаток "Резерв+". Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Рішення спрямоване на зменшення бюрократії та спрощення процедур як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України в суботу, 13 грудня.

Автоматичний військовий облік буде діяти для чоловіків

Як зазначили у міністерстві, запровадження автоматичного обліку дозволить частині громадян стати на військовий облік без особистого звернення до ТЦК, очікування в чергах чи подання додаткових довідок. Дані вноситимуться до відповідних реєстрів у межах міжвідомчої взаємодії.

Зокрема, автоматично на військовий облік ставитимуться чоловіки, які не стали на облік у 17 років — вони отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку. Також це стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби їхні дані автоматично вноситимуться до обліку.

При цьому відвідувати ТЦК та СП або проходити військово-лікарську комісію для взяття на облік у таких випадках не потрібно.

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", — сказала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові квитки відтепер будуть доступні лише в "Резерв+".

А також стало відомо, як зміняться правила бронювання у 2026 році.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
