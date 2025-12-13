Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військові квитки будуть тільки у "Резерв+" — є важливі нюанси

Військові квитки будуть тільки у "Резерв+" — є важливі нюанси

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 01:30
Епоха папірців скінчилася - військові квитки переходять в онлайн, а "Резерв+" стає головним документом
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

Паперові військові квитки йдуть у минуле. Кабінет Міністрів кардинально змінив правила обліку. Відтепер військово-облікові документи формуються виключно в електронному вигляді.

Про нюанси перевірки документів у військовозобов'язаних журналістів ТСН проінформував юрист Роман Ухов.

Реклама
Читайте також:

Книжечки більше не видаватимуть

Для запровадження змін уряд оновив дві постанови (№1487 та №559). Тепер основним документом для призовника, резервіста чи військовозобов'язаного стає "Резерв ID".

Реклама

Заступниця міністра оборони Оксана Ферчук пояснила логіку рішення. Електронний формат вбиває корупцію. Такий документ неможливо підробити. Його важче втратити.

Як це працює

Все зав'язано на застосунку "Резерв+". Процедура проста: ви завантажуєте додаток, авторизуєтесь через Bank ID, оновлюєте дані. Система сама підтягує ваше фото з біометричного паспорта.

Реклама

У Міноборони попереджають: через навантаження світлина може з'явитися не одразу. Це нормально. Документ без фото має таку ж юридичну силу, як і з ним. Якщо зображення немає кілька днів — скористайтеся функцією "Виправити дані онлайн".

Телефон сів: що робити?

Відсутність смартфона чи розряджена батарея — не вирок. Електронний документ має фізичне втілення. Ви можете самостійно сформувати PDF-файл у "Резерв+" або на порталі "Дія" і роздрукувати його.

Реклама

Цей папірець із QR-кодом цілком легітимний. Також таку роздруківку зобов'язані видати у ТЦК, якщо ви звернетеся туди особисто.

Ситуацію прокоментував адвокат Роман Ухов. Він звернув увагу на нюанс: офіційний текст змін на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Реклама

Проте юрист зазначає: вектор зрозумілий. Держава рухається до повної автоматизації. Постановка на облік відбуватиметься через взаємодію реєстрів, без зайвих черг і паперів. Нові правила фактично закріплюють пріоритет цифрового документа над застарілим паперовим.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Солдат резерву" у "Резерв+".

Реклама

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".

військовий облік мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації