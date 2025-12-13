Епоха папірців скінчилася - військові квитки переходять в онлайн, а "Резерв+" стає головним документом

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

Паперові військові квитки йдуть у минуле. Кабінет Міністрів кардинально змінив правила обліку. Відтепер військово-облікові документи формуються виключно в електронному вигляді.

Про нюанси перевірки документів у військовозобов'язаних журналістів ТСН проінформував юрист Роман Ухов.

Книжечки більше не видаватимуть

Для запровадження змін уряд оновив дві постанови (№1487 та №559). Тепер основним документом для призовника, резервіста чи військовозобов'язаного стає "Резерв ID".

Заступниця міністра оборони Оксана Ферчук пояснила логіку рішення. Електронний формат вбиває корупцію. Такий документ неможливо підробити. Його важче втратити.

Як це працює

Все зав'язано на застосунку "Резерв+". Процедура проста: ви завантажуєте додаток, авторизуєтесь через Bank ID, оновлюєте дані. Система сама підтягує ваше фото з біометричного паспорта.

У Міноборони попереджають: через навантаження світлина може з'явитися не одразу. Це нормально. Документ без фото має таку ж юридичну силу, як і з ним. Якщо зображення немає кілька днів — скористайтеся функцією "Виправити дані онлайн".

Телефон сів: що робити?

Відсутність смартфона чи розряджена батарея — не вирок. Електронний документ має фізичне втілення. Ви можете самостійно сформувати PDF-файл у "Резерв+" або на порталі "Дія" і роздрукувати його.

Цей папірець із QR-кодом цілком легітимний. Також таку роздруківку зобов'язані видати у ТЦК, якщо ви звернетеся туди особисто.

Ситуацію прокоментував адвокат Роман Ухов. Він звернув увагу на нюанс: офіційний текст змін на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Проте юрист зазначає: вектор зрозумілий. Держава рухається до повної автоматизації. Постановка на облік відбуватиметься через взаємодію реєстрів, без зайвих черг і паперів. Нові правила фактично закріплюють пріоритет цифрового документа над застарілим паперовим.

