Кабмин принял автоматический воинский учет в Украине — детали

Кабинет Министров Украины принял постановление об автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Решение направлено на уменьшение бюрократии и упрощение процедур как для граждан, так и для территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в субботу, 13 декабря.

Автоматический воинский учет будет действовать для мужчин

Как отметили в министерстве, введение автоматического учета позволит части граждан стать на воинский учет без личного обращения в ТЦК, ожидания в очередях или представления дополнительных справок. Данные будут вноситься в соответствующие реестры в рамках межведомственного взаимодействия.

В частности, автоматически на воинский учет будут ставиться мужчины, которые не стали на учет в 17 лет — они будут получать статус призывника с момента достижения 18-летнего возраста. Также это будет касаться мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом — при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы их данные автоматически будут вноситься в учет.

При этом посещать ТЦК и СП или проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет в таких случаях не нужно.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", — сказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

