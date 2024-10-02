Нові правила виплат родичам загиблих - що змінилося

Родичі загиблого на війні військовослужбовця Віталія Мерінова. Фото: "Голос-Інфо"

Постанова Кабінету Міністрів внесла зміни у порядок виплати одноразової грошової компенсації за загиблого військового. Але сума компенсації залишається такою, як і раніше.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Нова постанова Кабінету Міністрів про зміни у процесі виплати одноразової грошової компенсації родичам загиблих військовослужбовців схвилювала багатьох громадян України.

Юристи пояснили, про які саме зміни йдеться.

Для початку, зазначив юрист Сергій Богун, не варто хвилюватися щодо розміру компенсації: "Виплата в 15 млн грн зберігається".

Що змінила постанова Кабміну

Інший правник, Владислав Дерій, пояснив, що саме змінив Кабінет Міністрів.

"Змінено порядок отримання одноразової грошової допомоги. Рішення щодо виплат, які були прийняті до цього, не змінюються", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з рідні загиблого має право на отримання своєї частки грошової компенсації.

Також ми повідомляли про те, як саме отримати цю одноразову грошову допомогу.