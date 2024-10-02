Новые правила выплат родственникам погибших - что изменилось

Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибших — чего ждать родственникам
Постановление Кабинета Министров внесло изменение в порядок выплаты единовременной денежной компенсации за погибшего военного. Но сумма компенсации остается прежней.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Изменилась ли сумма компенсации за погибшего
Новое постановление Кабинета Министров об изменениях в процессе выплаты единовременной денежной компенсации родственникам погибших военнослужащих взволновало многих граждан Украины.
Юристы объяснили, о каких именно изменениях идет речь.
Для начала, отметил юрист Сергей Богун, не стоит беспокоиться о размере компенсации: "Выплата в 15 млн грн сохраняется".
Что изменило постановление Кабмина
Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что именно изменил Кабинет Министров.
"Изменен порядок получения единовременного денежного пособия. Решения по выплатам, которые были приняты к этому, не изменяются", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибшего имеет право на получение своей доли денежной компенсации.
Также мы сообщали о том, как именно получить это единовременное пособие.
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