Новые правила выплат родственникам погибших - что изменилось

Родственники погибшего на войне военнослужащего Виталия Меринова. Фото: "Голос-Інфо"

Постановление Кабинета Министров внесло изменение в порядок выплаты единовременной денежной компенсации за погибшего военного. Но сумма компенсации остается прежней.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Изменилась ли сумма компенсации за погибшего

Новое постановление Кабинета Министров об изменениях в процессе выплаты единовременной денежной компенсации родственникам погибших военнослужащих взволновало многих граждан Украины.

Юристы объяснили, о каких именно изменениях идет речь.

Для начала, отметил юрист Сергей Богун, не стоит беспокоиться о размере компенсации: "Выплата в 15 млн грн сохраняется".

Что изменило постановление Кабмина

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что именно изменил Кабинет Министров.

"Изменен порядок получения единовременного денежного пособия. Решения по выплатам, которые были приняты к этому, не изменяются", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибшего имеет право на получение своей доли денежной компенсации.

Также мы сообщали о том, как именно получить это единовременное пособие.