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Кабмин сделал чиновникам еще больше возможностей для бронирования от мобилизации — детали

2 июля 2024 17:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - правила нового бронирования для должностных лиц
Кабинет Министров Украины. Фото: Kabmin_UA, Х
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет Министров Украины увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 2 июля.

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Рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий.

По словам Мельничука, внесены изменения в Положение о межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации в части предоставления полномочий рабочей группе подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

"Внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями на период мобилизации и на военное время" , — написал представитель правительства.

Кабмин сделал чиновникам еще больше возможностей для бронирования от мобилизации — детали - фото 1
Сообщение Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, что бронирование от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов .

Кабинет министров война Украина чиновники Тарас Мельничук мобилизация правительство бронирование война в Украине

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