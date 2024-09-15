Капітан Азову Лев Пашко вважає, що в Україні треба змінити підхід до мобілізації

Українські мобілізовані. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Мобілізація в Україні не ефективна, бо великий відсоток мотивації у людей — негативний. Водночас до них застосовують примус, зокрема штрафи та накладання арештів.

Про це заявив капітан 12 бригади спеціального призначення "Азов" Лев Пашко в інтерв'ю для Доцент Знає.

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Мобілізація в Україні

"Моя суб'єктивна думка, що мобілізація в Україні не дуже коректно зроблена. Дуже великий відсоток мотивації саме негативний, примусовий: штрафи, накладання арештів тощо", — заявив він.

На думку військового, необхідно більше розгортати тему заохочення. Так, є люди, які бояться брати до рук зброю — вони "краще в Тисі втопляться, ніж підуть на війну". Тому гарним прикладом є залучення до трудової армії.

"Зараз є великі руйнування міст через ракетні удари. Потрібна робоча та інтелектуальна сила для будівництва фортифікаційних споруд. Це все має робити велика команда фахівців", — зауважив Пашко.

Він наголосив, що ті, хто не хоче брати до рук зброю, мають допомагати та виконувати ці обов'язки.

"Коли у тебе діти спитають, чим ти займався, ти не скажеш, що втік в іншу країну. Ти скажеш: я працював на благо України", — додав військовий.

Лев "Хорус" Пашко — капітан 12-ї бригади спеціального призначення полку "Азов". Герой України. В Азові з 2017 року. Під час оборони Маріуполя 23-річний "Хорус" був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків командира другого батальйону полку. Після важких поранень та полону став у стрій і продовжує службу.