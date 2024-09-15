Військовий розповів, які зміни необхідні в законі про мобілізацію

Чоловіки вишукувались в ряди. Фото: nikvesti.com

У травні 2024 року в Україні вступив в силу новий закон про мобілізацію. Але для того, щоб мобілізація була ефективною, необхідно доопрацювати кілька питань.

Про це в коментарі 24 каналу заявив ветеран війни з Росією Євген Дикий.

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Дикий зазначив, що закон про мобілізацію дозволив впорядкувати військовий облік в Україні. Це рішення вже посприяло тому, що багато людей згадали про свій обов'язок та пішли його виконувати.

Однак проблема в тому, що закон не посилив відповідальність за ухилення від військової обліку.

Крім того, новий закон про мобілізацію не встановив граничний термін служби для тих, хто вже перебуває на фронті та захищає Україну від окупантів вже майже 3 роки.

"Це, на мою думку, дві критичні речі, необхідні для того, щоб мобілізація остаточно запрацювала. Я не виключаю, що восени доведеться це робити", — наголосив ветеран війни з РФ.