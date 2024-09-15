Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно arrow

Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

15 вересня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Військовий розповів, які зміни необхідні в законі про мобілізацію
Чоловіки вишукувались в ряди. Фото: nikvesti.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У травні 2024 року в Україні вступив в силу новий закон про мобілізацію. Але для того, щоб мобілізація була ефективною, необхідно доопрацювати кілька питань.

Про це в коментарі 24 каналу заявив ветеран війни з Росією Євген Дикий.

Читайте також:

Що необхідно доопрацювати на думку військового

Дикий зазначив, що закон про мобілізацію дозволив впорядкувати військовий облік в Україні. Це рішення вже посприяло тому, що багато людей згадали про свій обов'язок та пішли його виконувати.

Однак проблема в тому, що закон не посилив відповідальність за ухилення від військової обліку.

Крім того, новий закон про мобілізацію не встановив граничний термін служби для тих, хто вже перебуває на фронті та захищає Україну від окупантів вже майже 3 роки.

"Це, на мою думку, дві критичні речі, необхідні для того, щоб мобілізація остаточно запрацювала. Я не виключаю, що восени доведеться це робити", — наголосив ветеран війни з РФ.

Також важливі новини дня по темі:

Україна військові мобілізація війна в Україні фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

01:32 На Кіровоградщині фермери намагалися стягнути кошти з училища — що вирішив суд

01:30 В Україні надаватимуть автоматичні відстрочки — хто може розраховувати на такі привілеї

01:07 Повітряна тривога в Київській області та низці інших областей — яка небезпека

00:10 Росіяни стверджують, що Visa нібито повертається до РФ

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

01:32 На Кіровоградщині фермери намагалися стягнути кошти з училища — що вирішив суд

01:30 В Україні надаватимуть автоматичні відстрочки — хто може розраховувати на такі привілеї

01:07 Повітряна тривога в Київській області та низці інших областей — яка небезпека

00:10 Росіяни стверджують, що Visa нібито повертається до РФ

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію