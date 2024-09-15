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Капитан Азова считает мобилизацию в Украине некорректной — какую альтернативу предлагает

15 сентября 2024 23:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Капитан Азова Лев Пашко считает, что в Украине нужно изменить подход к мобилизации
Украинские мобилизованные. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизация в Украине не эффективна, потому что большой процент мотивации у людей негативный. В то же время, к ним применяют принуждение, в том числе штрафы и наложение арестов.

Об этом заявил капитан 12 бригады специального назначения "Азов" Лев Пашко в интервью для "Доцент Знає".

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"Мое субъективное мнение, что мобилизация в Украине не очень корректно сделана. Очень большой процент мотивации именно отрицательный, принудительный: штрафы, наложение арестов и тому подобное", — заявил он.

По мнению военного, необходимо больше разворачивать тему поощрения. Да, есть люди, которые боятся брать в руки оружие — они "лучше в Тисе утопятся, чем пойдут на войну". Поэтому хорошим примером является привлечение в трудовую армию.

"Сейчас большие разрушения городов из-за ракетных ударов. Нужна рабочая и интеллектуальная сила для строительства фортификационных сооружений. Это все должна делать большая команда специалистов", — отметил Пашко.

Он подчеркнул, что те, кто не хочет брать в руки оружие, должны помогать и выполнять эти обязанности.

"Когда у тебя дети спросят, чем ты занимался, ты не скажешь, что бежал в другую страну. Ты скажешь: я работал во благо Украины", — добавил военный.

Лев "Хорус" Пашко — капитан 12-й бригады специального назначения полка "Азов". Герой Украины. В Азове с 2017 года. Во время обороны Мариуполя 23-летний "Хорус" был назначен временным исполняющим обязанности командира второго батальона полка. После тяжелых ранений и плена стал в строй и продолжает службу.

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