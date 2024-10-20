Документи для ТЦК - де взяти характеристику для призовника без роботи

Працівник ТЦК оформлює документи. Фото: Depositphotos

Якщо майбутній призовник ніде не працює і не навчається, він має право взяти для ТЦК характеристику з останнього місця навчання. Також він може повідомити територіальний центр комплектування про те, що не має можливості надати характеристику.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Документи для постановки на військовий облік

Для того, аби стати на військовий облік і отримати приписне посвідчення, громадянин має надати до територіального центру комплектування кілька документів, зокрема, характеристику з місця навчання.

Та не усі громадяни в 16-17 років навчаються, завершивши курс навчання після 9 класів. Один із таких потенційних призовників поцікавився, що йому робити у ситуації з необхідністю надати характеристику з місця навчання.

Два варіанти вирішення проблеми з характеристикою

"Можете повідомити ТЦК, що Ви не маєте можливості надати дану характеристику, оскільки не навчаєтесь у закладі освіти", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Євген Александрович, запропонував інший варіант вирішення цієї ситуації: "Ви маєте право взяти характеристику з останнього місця навчання".

Нагадаємо, ми раніше писали, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Також ми писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.