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Характеристика для ТЦК — де її взяти громадянину, який ніде не працює

20 жовтня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Документи для ТЦК - де взяти характеристику для призовника без роботи
Працівник ТЦК оформлює документи. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо майбутній призовник ніде не працює і не навчається, він має право взяти для ТЦК характеристику з останнього місця навчання. Також він може повідомити територіальний центр комплектування про те, що не має можливості надати характеристику.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Для того, аби стати на військовий облік і отримати приписне посвідчення, громадянин має надати до територіального центру комплектування кілька документів, зокрема, характеристику з місця навчання.

Та не усі громадяни в 16-17 років навчаються, завершивши курс навчання після 9 класів. Один із таких потенційних призовників поцікавився, що йому робити у ситуації з необхідністю надати характеристику з місця навчання.

Два варіанти вирішення проблеми з характеристикою

"Можете повідомити ТЦК, що Ви не маєте можливості надати дану характеристику, оскільки не навчаєтесь у закладі освіти", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Євген Александрович, запропонував інший варіант вирішення цієї ситуації: "Ви маєте право взяти характеристику з останнього місця навчання".

Нагадаємо, ми раніше писали, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Також ми писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.

характеристики довідка призовник освіта військовий облік

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