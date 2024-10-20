Документи для ТЦК - де взяти характеристику для призовника без роботи

Характеристика для ТЦК — де її взяти громадянину, який ніде не працює
Якщо майбутній призовник ніде не працює і не навчається, він має право взяти для ТЦК характеристику з останнього місця навчання. Також він може повідомити територіальний центр комплектування про те, що не має можливості надати характеристику.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Документи для постановки на військовий облік
Для того, аби стати на військовий облік і отримати приписне посвідчення, громадянин має надати до територіального центру комплектування кілька документів, зокрема, характеристику з місця навчання.
Та не усі громадяни в 16-17 років навчаються, завершивши курс навчання після 9 класів. Один із таких потенційних призовників поцікавився, що йому робити у ситуації з необхідністю надати характеристику з місця навчання.
Два варіанти вирішення проблеми з характеристикою
"Можете повідомити ТЦК, що Ви не маєте можливості надати дану характеристику, оскільки не навчаєтесь у закладі освіти", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Інший юрист, Євген Александрович, запропонував інший варіант вирішення цієї ситуації: "Ви маєте право взяти характеристику з останнього місця навчання".
Нагадаємо, ми раніше писали, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.
Також ми писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.
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