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Що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати

18 липня 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Приписне посвідчення — що це за документ, хто має отримати та як це зробити
Хлопець у територіальному центрі комплектування. Фото: tck.pl.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні ведеться військовий облік, правил якого мають дотримуватися усі громадяни, які мають до нього відношення. Військовозобов'язаним та резервістам, які перебувають на обліку видають військовий квиток або тимчасове посвідчення. Але є ще один документ — приписне посвідчення. 

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Що таке приписне посвідчення, хто з українців повинен його отримати та як це зробити, розповів начальник відділу призову сектору комплектування Сумського обласного ТЦК та СП Євген Супрун в інтерв'ю виданню "Суспільне". 

Що таке приписне посвідчення та навіщо потрібне 

Приписне посвідчення — це військово-обліковий документ, який підтверджує, що людина стала на військовий облік. Тобто, це підтвердження того, що особа не порушує правила військового обліку.

Хто має отримати приписне посвідчення

Отримати цей документ повинні підлітки чоловічої статі в той рік, коли їм виповнюється 17 років. 

Як стати на військовий облік підліткам 

Як правило, юнаки отримують повістку від РТЦК або в навчальному закладі про необхідність з'явитися у ТЦК за місцем прописки та стати на облік. 

Звернутися до ТЦК необхідно впродовж січня-березня поточного року.

"Наприклад, у 2023 році з 1 січня по 31 березня проходили приписку до призовних дільниць громадяни 2006 року народження. Законодавчо теж визначено, що протягом поточного року вони мають право пройти додаткові заходи з приписки", — зазначив Супрун.

Як стати на військовий облік підліткам та отримати приписне посвідчення

Як вже зазначалося вище, необхідно явитися до ТЦК та СП за місцем прописки. З собою необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Решта документів надається або школою, або головою ради, старостинського округу.

Також підліток має пройти медогляд. 

"При деяких ТЦК сформовані медичні комісії. Юнак прибуває, йому дають направлення на аналізи, він їх здає, прибуває назад в центр комплектування і при цьому приміщенні проходить медогляд", — пояснив Євген Супрун.

Що буде якщо юнак не стане на облік 

Якщо юнак так і не з'явився у ТЦК й не став на облік, на нього чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Рішення щодо притягнення до відповідальності приймає начальник ТЦК та СП.

 

Раніше ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати.

Нагадаємо, ми розповідали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.

Також ми інформували, чи треба українцям міняти військовий квиток старого зразка на електронний.

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