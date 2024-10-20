Документы для ТЦК – где взять характеристику для призывника без работы

Характеристика для ТЦК — где ее взять нигде не работающему гражданину
Если будущий призывник нигде не работает и не учится, он имеет право взять для ТЦК характеристику с последнего места обучения. Также он может сообщить территориальному центру комплектования о том, что не имеет возможности предоставить характеристику.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Документы для постановки на военный учет
Чтобы стать на военный учет и получить приписное удостоверение, гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования несколько документов, в частности, характеристику с места обучения.
Не все граждане в 16-17 лет учатся, завершив курс обучения после 9 классов. Один из таких потенциальных призывников поинтересовался, что делать в ситуации с необходимостью предоставить характеристику с места обучения.
Два варианта решения проблемы с характеристикой
"Можете сообщить ТЦК, что у Вас нет возможности предоставить данную характеристику, поскольку не учитесь в учебном заведении", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Другой юрист, Евгений Александрович, предложил другой вариант разрешения этой ситуации: "Вы имеете право взять характеристику с последнего места обучения".
Напомним, мы раньше писали, чем призывник отличается от военнообязанного.
Также мы писали, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.
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