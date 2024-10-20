Документы для ТЦК – где взять характеристику для призывника без работы

Работник ТЦК оформляет документы. Фото: Depositphotos

Если будущий призывник нигде не работает и не учится, он имеет право взять для ТЦК характеристику с последнего места обучения. Также он может сообщить территориальному центру комплектования о том, что не имеет возможности предоставить характеристику.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Чтобы стать на военный учет и получить приписное удостоверение, гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования несколько документов, в частности, характеристику с места обучения.

Не все граждане в 16-17 лет учатся, завершив курс обучения после 9 классов. Один из таких потенциальных призывников поинтересовался, что делать в ситуации с необходимостью предоставить характеристику с места обучения.

Два варианта решения проблемы с характеристикой

"Можете сообщить ТЦК, что у Вас нет возможности предоставить данную характеристику, поскольку не учитесь в учебном заведении", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Евгений Александрович, предложил другой вариант разрешения этой ситуации: "Вы имеете право взять характеристику с последнего места обучения".

Напомним, мы раньше писали, чем призывник отличается от военнообязанного.

Также мы писали, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.