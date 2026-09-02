Хірурга судитимуть за "торгівлю" продовженням інвалідності для військовозобов'язаного

Хірург, якого обвинувачують у хабарництві. Фото: Прокуратура України

У Львові судитимуть хірурга одного з територіальних медичних об'єднань. Медика обвинувачують у вимаганні та одержанні хабаря. За гроші він обіцяв забезпечити чоловіка призовного віку документами для продовження строку, упродовж якого діятиме інвалідність. Порушник спіймався на гарячому: під час отримання коштів.

Про це 27 серпня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, лікар пообіцяв допомогти отримати медичні документи та необхідне рішення ВЛК військовозобов'язаному, який продовжити строк встановленої III групи інвалідності. Фігурант запевнив чоловіка, що має зв'язки в медичних закладах Львівщини, тому може посприяти оформленню виписок про проходження стаціонарного лікування — насправді ж перебуватиме вдома. Також медик заявив, що здатен вплинути на рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Затримання хірурга, якого підозрюють у хабарництві. Фото: Прокуратура України

Загальна вартість "послуги" становила дев'ять тисяч доларів. За цю суму фігурант мав і виготовити документи про перебування "клієнта" на стаціонарі, і вплинути на комісію.

Хабар, який хірург отримав від військовозобов'язаного. Фото: Прокуратура України

Порушника затримали в червні поточного року, коли військовозобов'язаний передав йому першу частину хабаря: тисячу доларів.

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Медика звинувачують у впливі на ухвалення рішення людиною, яка уповноважена на виконання державних функцій, а також у вимаганні та одержанні хабаря за здійснення такого впливу (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). За таке порушення передбачається від трьох до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна. Хірурга відсторонили від виконання службових обов'язків і скерували обвинувальний акт до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сарненську окружну прокуратуру повідомляв, що житель Рівненщини намагався вивезти чоловіка призовного віку за кордон, оминаючи пункти пропуску. За переправлення ділок мав отримати п'ять тисяч доларів. Суд призначив йому вісім років в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Харків писав, що військовозобов'язаний скоїв напад на працівників ТЦК та СП. Чоловік кинув у бік представників військкомату страйкбольну гранату, відкрив стрілянину з пістолета та вдарив одного з військових ножем у живіт. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.