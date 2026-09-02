Хирурга будут судить за "торговлю" продлением инвалидности для военнообязанного

Хирург, которого обвиняют во взяточничестве. Фото: Прокуратура Украины

Во Львове будут судить хирурга одного из территориальных медицинских объединений. Медика обвиняют в вымогательстве и получении взятки. За деньги он обещал обеспечить мужчину призывного возраста документами для продления срока, в течение которого будет действовать инвалидность. Нарушителя поймали с поличным: во время получения средств.

Об этом 27 августа сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, врач пообещал помочь получить медицинские документы и необходимое решение ВВК военнообязанному, чтобы продлить срок установленной III группы инвалидности. Фигурант заверил мужчину, что имеет связи в медицинских учреждениях Львовской области, поэтому может способствовать оформлению выписок о прохождении стационарного лечения — на самом же деле тот будет находиться дома. Также медик заявил, что способен повлиять на решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ).

Задержание хирурга, которого подозревают во взяточничестве. Фото: Прокуратура Украины

Общая стоимость "услуги" составляла девять тысяч долларов. За эту сумму фигурант должен был и оформить документы о пребывании "клиента" на стационаре, и повлиять на комиссию.

Взятка, которую хирург получил от военнообязанного. Фото: Прокуратура Украины

Нарушителя задержали в июне текущего года, когда военнообязанный передал ему первую часть взятки: тысячу долларов.

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Медика обвиняют во влиянии на принятие решения человеком, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также во вымогательстве и получении взятки за оказание такого влияния (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). За такое нарушение предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества. Хирурга отстранили от исполнения служебных обязанностей и направили обвинительный акт в суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Сарненскую окружную прокуратуру сообщал, что житель Ровенской области пытался вывезти мужчину призывного возраста за границу, обходя пункты пропуска. За переправку дельц должен был получить пять тысяч долларов. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Харків писал, что военнообязанный совершил нападение на сотрудников ТЦК и СП. Мужчина бросил в сторону представителей военкомата страйкбольную гранату, открыл стрельбу из пистолета и ударил одного из военных ножом в живот. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.