Хлопців треба замінювати: Буданов висловився про мобілізацію

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився про мобілізацію в Україні. За його словами, є реальні ментальні проблеми в суспільстві. Крім того, він заявив, що хлопців треба кимось замінювати на фронті.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю Новини.LIVE та "Укрінформу".

Мобілізація в Україні

"З одного боку, всі говорять, що треба воювати до перемоги — і з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є величезною проблемою", — каже Буданов.

Він наголосив, що воїнів на передовій треба кимось замінювати. За його словами, коли захисники повернуться, то задаватимуть питання своїм сусідам, які нікуди не пішли.

"Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати і не боятися виконати свій обовʼязок. Не всі, давайте відверто скажемо, хто мобілізований, іде в штурм. Є ті, хто йдуть у протиповітряну оборону, чи там інші спеціальності, на склади, як куди. Є ті, хто йдуть в піхоту, десантно-штурмові війська, підрозділ спецпризначення і так далі. Тут поле для маневру є", — наголосив Буданов.

Зазначимо, Кирило Буданов в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив, що в Україні відбувається спотворення уявлень про героїзм. За його словами, частина чоловіків публічно уникає служби та поширює це в соцмережах, отримуючи суспільне схвалення. Водночас справжніми героями він називає військових.

Раніше заступник керівника ОП Андрій Паліса повідомив, що наразі в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Крім того, не будуть змінювати правила виїзду для молодих хлопців.