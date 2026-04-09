В ОП відповіли, чи знизять мобілізаційний вік в Україні

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Фото: Паліса/Facebook

Заступник керівника ОП Андрій Паліса заявив, що наразі зниження мобілізаційного віку в Україні нижче 25 років не розглядається. Окрім того, зміна правил виїзду для молодих хлопців теж не є на порядку денному.

Про це Паліса сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Новини.LIVE.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні

За словами Паліси, наразі в Україні значно покращилася динаміка мобілізації.

"Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року", — сказав заступник керівника Офісу президента.

Він уточнив, що порівнюючи з минулим роком, покращилась не тільки мобілізація, але й рекрутинг. Окрім того, були усунуті операційні прогалини у питанні процесу мобілізації. Водночас попри зроблену роботу залишається ще багато чого, що треба зробити.

Також Павло Паліса відповів, чи буде зниження мобілізаційного віку нижче 25 років і чи будуть зміни у правових виїзду для чоловіків, яким від 18 до 23 років.

"На даний момент по обох позиціях — це не розглядається", — резюмував він.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що колишні обмежено придатні особи є унікальною категорією на військовому обліку. Таких людей можуть мобілізувати навіть до того, як їм виповниться 25 років, і це вже підтвердив Верховний суд.

Також ми писали, що відтепер усі військові, які уклали контракт "18-25", після служби отримують відстрочку на 12 місяців.