Главная Мобилизация Парней надо заменять: Буданов высказался о мобилизации

Дата публикации 12 апреля 2026 17:33
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов высказался о мобилизации в Украине. По его словам, есть реальные ментальные проблемы в обществе. Кроме того, он заявил, что ребят надо кем-то заменять на фронте.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Новини.LIVE и "Укринформу".

"С одной стороны, все говорят, что надо воевать до победы — и с другой стороны, все бегут от мобилизации. И это все происходит одновременно. Это является огромной проблемой", — говорит Буданов.

Он отметил, что воинов на передовой надо кем-то заменять. По его словам, когда защитники вернутся, то будут задавать вопросы своим соседям, которые никуда не пошли.

"Так вот, чтобы такого не было, надо всем свою гражданскую позицию все же выражать и не бояться выполнить свой долг. Не все, давайте откровенно скажем, кто мобилизован, идет в штурм. Есть те, кто идут в противовоздушную оборону, или там другие специальности, на склады, как куда. Есть те, кто идут в пехоту, десантно-штурмовые войска, подразделение спецназначения и так далее. Здесь поле для маневра есть", — подчеркнул Буданов.

Отметим, Кирилл Буданов в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил, что в Украине происходит искажение представлений о героизме. По его словам, часть мужчин публично избегает службы и распространяет это в соцсетях, получая общественное одобрение. В то же время настоящими героями он называет военных.

Ранее заместитель руководителя ОП Андрей Палиса сообщил, что сейчас в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. Кроме того, не будут менять правила выезда для молодых парней.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
