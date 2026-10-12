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Головна Мобілізація Хмара: працівників ОПК потрібно максимально захистити від мобілізації

Хмара: працівників ОПК потрібно максимально захистити від мобілізації

Ua ru
12 жовтня 2026 06:30
Хмара заявив, що працівників ОПК потрібно захищати від мобілізації
Євген Хмара. Фото: Міноборони

Голова Міністерства оборони України Євген Хмара заявив, що працівників оборонно-промислового комплексу потрібно максимально захистити від мобілізації, щоб підприємства виконували державні замовлення та могли нарощувати виробництво систем, які мають критичне значення для фронту. Водночас він наголосив, що система бронювання має враховувати реальний внесок кожного конкретного підприємства у забезпечення української армії.

Про це Хмара сказав під час спілкування з пресою, передає Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що сказав Хмара про захист працівників ОПК від мобілізації

Євген Хмара наголосив, що позиція Міністерства оборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості.

"Якщо перед підприємствами ставиться завдання нарощувати виробництво критично важливих для фронту систем і держава надає їм контракти, вона повинна створити умови для виконання цих контрактів", — пояснив він.

При цьому міністр додав, що система резервування має бути справедливою, а також враховувати внесок кожного окремого підприємства у забезпечення армії України.

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Також ми писали, кого в рамках мобілізації можуть призвати в жовтні.

мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації ОПК Євгеній Хмара
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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