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Главная Мобилизация Хмара: работников ОПК нужно максимально защитить от мобилизации

Хмара: работников ОПК нужно максимально защитить от мобилизации

Ua ru
12 октября 2026 06:30
Хмара заявил, что работников ОПК нужно бронировать от мобилизации
Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Глава Минобороны Украины Евгений Хмара заявил, что работников оборонно-промышленного комплекса нужно максимально защитить от мобилизации, чтобы предприятия выполняли госзаказы и могли наращивать производство систем, которые критически важны для фронта. В то же время он подчеркнул, что система бронирования должны учитывать реальный вклад каждого конкретного предприятия в обеспечение украинской армии.

Об этом Хмара сказал во время общения с прессой, передает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что сказал Хмара о защите работников ОПК от мобилизации

Евгений Хмара подчеркнул, что позиция Министерства обороны заключается в том, чтобы максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности.

"Если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов", — пояснил он.

При этом министр добавил, что система резервирования должна быть справедливой, а также учитывать вклад каждого отдельного предприятия в обеспечение армии Украины.

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мобилизация война в Украине Бронь от мобилизации ВПК Евгений Хмара
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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