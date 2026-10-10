Мобілізація в Україні — де ТЦК заборонено вручати повістки

Група оповіщення перевіряє документи військовозобов’язаних. Ілюстративне фото: "Суспільне Луцьк"

В Україні триває мобілізація, а це означає, що військовозобов’язані громадяни продовжують отримувати повістки. При цьому трапляються обставини, за яких представники ТЦК не мають повноважень для вручення повісток.

Про це заявив полковник Запорізького ОТЦК Андрій Гуренко, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

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Де і за яких обставин ТЦК не можуть вручити повістку

Гуренко розповів, що представники ТЦК не уповноважені зупиняти автомобілі (особистий транспорт) та громадський транспорт, зокрема автобуси та маршрутки, для вручення повісток. Він пояснив, що такі дії можуть здійснювати співробітники Національної поліції за наявності законних підстав для зупинки транспортного засобу.

"Зупиняти транспортні засоби дозволено органам Національної поліції, якщо для цього є відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб", — сказав він.

Також представник ТЦК зазначив, що законодавство не забороняє вручати повістки в громадських місцях і поза приміщеннями. Тобто йдеться не про обмеження на видачу повісток за межами приміщень ТЦК, а про відсутність у військовослужбовців повноважень зупиняти транспортні засоби з цією метою.

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Як повідомляли Новини.LIVE, ТЦК мають право надсилати повістки громадянам доти, доки ті не виконають свої мобілізаційні обов’язки. У разі ігнорування за кожну повістку буде окремий штраф, а несплата загрожує блокуванням банківських рахунків.

Також ми писали, що насправді може означати повістка, якщо людину викликали до ТЦК.