Хочеться перейти на інший контракт, але старий ще діє: чи можна перевестися

Українські військові. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру

Любомир Кучер редактор, юрист

Українські військові можуть достроково припинити чинні угоди та перейти на нові мотиваційні контракти як-от базові, бойові чи піхотно-штурмові. І це можливо навіть у випадку, якщо військові уже мають підписаний контракт.

Про це роз'яснили детально в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Як переоформити новий контракт на службу в ЗСУ, якщо діє старий

Очікувати закінчення попереднього документа не потрібно, оскільки після підписання нового попередній автоматично припиняє дію, а новий набуває юридичної сили з дати, зазначеної в наказі по особовому складу.

Для переходу необхідно подати рапорт. Бійці ЗСУ та Держспецтранслужби можуть зробити це за допомогою застосунку Армія+. За відсутності програми або у випадках служби в інших формуваннях документ оформлюється письмово за підпорядкуванням.

Як довго триває розгляд на переоформлення контракту

Керівництво зобов'язане розглянути звернення максимум за 14 днів, після чого можна підписувати угоду. Варто зазначити, що укладення контракту можливе виключно з тим підрозділом, де військовий вже перебуває в списках особового складу, але для переходу в іншу частину спершу потрібно офіційно змінити місце служби.

Нова система встановлює чіткі часові рамки залежно від підрозділу та посади, головним принципом яких є гарантоване право на звільнення після завершення строку незалежно від воєнного стану.

Бійці можуть обрати контракт на термін у 10 або 24 місяці. Перелік посад і частин із десятимісячним терміном затверджено окремим наказом Міноборони.

За три місяці до кінця терміну військовослужбовець повинен повідомити командування про плани продовжувати службу. Якщо ж відповідного бажання немає, після завершення строку контрактника звільняють у запас.

Ті, хто не бажає продовжувати службу, після звільнення отримують відстрочку від призову, яка складається з базових пів року та додаткового часу залежно від стажу й участі в боях.

Які гарантії дає держава у випадку підписання контракту

Окрім права на відстрочку, держава забезпечує низку інших гарантій. Зокрема, передбачено обов'язкове навчання у разі призначення на нову спеціальність, а також перспективи кар'єрного зростання з урахуванням досвіду і побажань бійця.

Захисникам виплачують одноразову допомогу при укладенні першої угоди, щомісячне грошове забезпечення, бойові надбавки та винагороди. Також гарантуються відпустки, пільгова іпотека, компенсації та соціальний захист для сімей. Дострокове припинення можливе на підставах, прописаних у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Як зазначалося в матеріалах Новини.LIVE, особи, які уклали контракт із силами оборони України, після закінчення терміну служби мають законодавчо гарантоване право на відстрочку, тривалість якої визначається індивідуально з огляду на кілька ключових чинників.

Нещодавно, в липні, у мобільному застосунку "Резерв+" була запущена функція подачі заявки на нові типи контрактів, головними перевагами яких є фіксовані терміни проходження служби та невіддільне право на подальшу відстрочку після їхнього завершення.