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Хто буде знятий з військового обліку в березні 2025 — підстави

20 лютого 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у березні 2025 року — хто може бути знятий з військового обліку
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен перебувати на військовому обліку та дотримуватися його правил. Водночас за певних підстав особа може бути знята з обліку. 

Коли військовозобов'язаних чоловіків можуть зняти з військового обліку та які мають бути подальші дії знятих осіб, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". 

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Кого можуть зняти з військового обліку 

Нормативні документи, які регулюють процедуру зняття військовозобов'язаного з військового обліку:

Таким чином українське законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли особу знімають з обліку ТЦК: 

  • зміна місця проживання (під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК);
  • вибуття за кордон;
  • навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, у вищому військовому навчальному закладі (передбачає взяття на облік саме у цих установах);
  • відбування покарання — якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;
  • зарахування до військового оперативного резерву — зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;
  • зарахування до ЗСУ.

Додамо, що у виняткових випадках військовозобов'язаних осіб можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням Міноборони або СБУ.

 

Кого з громадян України можуть зняти з військового обліку в ТЦК та СП у березні 2025 року
Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК. Фото: АрміяInform

Що робити після зняття з військового обліку

Після того, як військовозобов'язана особа була знята з військового обліку у своєму ТЦК та СП, вона повинна стати на військовий облік в іншому ТЦК та СП або ж в іншому органі, де буде перебувати на військовому обліку. Це потрібно зробити протягом семи днів після зняття з попереднього обліку.

Раніше ми писали, як громадянину перевірити, що він дійсно був виключений з військового обліку. 

Нагадаємо, ми розповідали, як виключеному чоловіку оскаржити повернення на військовий облік.

Також ми інформували, як довести виключення з військового обліку, якщо архів ТЦК був знищений.

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