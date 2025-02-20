Мобілізація у березні 2025 року — хто може бути знятий з військового обліку

Хто буде знятий з військового обліку в березні 2025 — підстави
Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен перебувати на військовому обліку та дотримуватися його правил. Водночас за певних підстав особа може бути знята з обліку.
Коли військовозобов'язаних чоловіків можуть зняти з військового обліку та які мають бути подальші дії знятих осіб, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Кого можуть зняти з військового обліку
Нормативні документи, які регулюють процедуру зняття військовозобов'язаного з військового обліку:
- Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу";
- Постанова Кабінету Міністрів України №560 від 16.05.2024 року.
Таким чином українське законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли особу знімають з обліку ТЦК:
- зміна місця проживання (під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК);
- вибуття за кордон;
- навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, у вищому військовому навчальному закладі (передбачає взяття на облік саме у цих установах);
- відбування покарання — якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;
- зарахування до військового оперативного резерву — зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;
- зарахування до ЗСУ.
Додамо, що у виняткових випадках військовозобов'язаних осіб можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням Міноборони або СБУ.
Що робити після зняття з військового обліку
Після того, як військовозобов'язана особа була знята з військового обліку у своєму ТЦК та СП, вона повинна стати на військовий облік в іншому ТЦК та СП або ж в іншому органі, де буде перебувати на військовому обліку. Це потрібно зробити протягом семи днів після зняття з попереднього обліку.
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