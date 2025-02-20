Мобілізація у березні 2025 року — хто може бути знятий з військового обліку

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен перебувати на військовому обліку та дотримуватися його правил. Водночас за певних підстав особа може бути знята з обліку.

Коли військовозобов'язаних чоловіків можуть зняти з військового обліку та які мають бути подальші дії знятих осіб, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Нормативні документи, які регулюють процедуру зняття військовозобов'язаного з військового обліку:

Таким чином українське законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли особу знімають з обліку ТЦК:

зміна місця проживання (під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК);

вибуття за кордон;

навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, у вищому військовому навчальному закладі (передбачає взяття на облік саме у цих установах);

відбування покарання — якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;

зарахування до військового оперативного резерву — зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;

зарахування до ЗСУ.

Додамо, що у виняткових випадках військовозобов'язаних осіб можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням Міноборони або СБУ.

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК. Фото: АрміяInform

Що робити після зняття з військового обліку

Після того, як військовозобов'язана особа була знята з військового обліку у своєму ТЦК та СП, вона повинна стати на військовий облік в іншому ТЦК та СП або ж в іншому органі, де буде перебувати на військовому обліку. Це потрібно зробити протягом семи днів після зняття з попереднього обліку.

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