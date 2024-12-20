Мобілізація в Україні — як перевірити, що вас дійсно виключено з військового обліку

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні усі чоловіки віком від 25 до 60 років повинні стояти на військовому обліку військовозобов'язаних. Водночас законодавством передбачено, що певні категорії громадян можуть бути виключені з обліку. Зокрема через стан здоров'я або досягнення граничного віку. Для виключення необхідно подати заяву до ТЦК та СП разом із документами, що підтверджують таке право.

Проте, як громадянину перевірити, що він дійсно більше не стоїть на обліку в ТЦК, пояснили юристи компанії "INSEININ".

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Коли можливе виключення з військового обліку

Як розповіли фахівці, відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", виключення з військового обліку можливе за наявності таких підстав:

особа призвана або прийнята на військову службу;

громадянин проходить військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

людину визнали непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку (висновок надає військово-лікарська комісія);

особа досягла граничного віку перебування в запасі;

особа припинила громадянство України;

громадянин був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

особу направили для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

людина померла або визнана в установленому законом порядку безвісно відсутньою або оголошеною померлою.

Військово-облікові документи в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Як перевірити, чи вас виключили з військового обліку

За словами юристів, якщо людина має одну з вищеперерахованих підстав та була виключена з військового обліку, то має можливість перевірити наявну актуальну інформацію в Єдиному реєстрі призовників та військовозобовʼязаних.

Інформацію можна перевірити наступними способами:

отримати офіційний витяг із військово-облікового документа через застосунок "Резерв+" або портал "Дія";

подати письмову заяву до ТЦК, де відбулося виключення з обліку;

подати адвокатський запит до оператора Єдиного реєстру призовників та військовозобовʼязаних "Оберіг".

Правозахисники радять, якщо електронні сервіси чи запити не допомогли, зверніться безпосередньо до ТЦК, де зберігається ваша особова справа.

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