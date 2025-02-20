Мобилизация в марте 2025 года — кто может быть снят с военного учета

Кто будет снят с военного учета в марте 2025 — основания
Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен находиться на военном учете и соблюдать его правила. В то же время при определенных основаниях лицо может быть снято с учета.
Когда военнообязанных мужчин могут снять с военного учета и какие должны быть дальнейшие действия снятых лиц, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинський та партнери".
Кого могут снять с военного учета
Нормативные документы, регулирующие процедуру снятия военнообязанного с военного учета:
- Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";
- Постановление Кабинета Министров Украины №560 от 16.05.2024 года.
Таким образом украинское законодательство определяет четкий перечень случаев, когда лицо снимают с учета ТЦК:
- смена места жительства (во время военного положения изменение места жительства возможно только с разрешения ТЦК);
- выбытие за границу;
- обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, в высшем военном учебном заведении (предусматривает постановку на учет именно в этих учреждениях);
- отбывание наказания — если лицо осуждено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера;
- зачисление в военный оперативный резерв — обычно это касается бывших военных, участников АТО и ООС;
- зачисление в ВСУ.
Добавим, что в исключительных случаях военнообязанных лиц могут снять с учета по специальному решению Минобороны или СБУ.
Что делать после снятия с военного учета
После того как военнообязанное лицо было снято с военного учета в своем ТЦК и СП, оно должно стать на военный учет в другом ТЦК и СП или же в другом органе, где будет находиться на военном учете. Это нужно сделать в течение семи дней после снятия с предыдущего учета.
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