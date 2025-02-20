Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто будет снят с военного учета в марте 2025 — основания arrow

Кто будет снят с военного учета в марте 2025 — основания

20 февраля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в марте 2025 года — кто может быть снят с военного учета
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен находиться на военном учете и соблюдать его правила. В то же время при определенных основаниях лицо может быть снято с учета.

Когда военнообязанных мужчин могут снять с военного учета и какие должны быть дальнейшие действия снятых лиц, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Читайте также:

Кого могут снять с военного учета

Нормативные документы, регулирующие процедуру снятия военнообязанного с военного учета:

Таким образом украинское законодательство определяет четкий перечень случаев, когда лицо снимают с учета ТЦК:

  • смена места жительства (во время военного положения изменение места жительства возможно только с разрешения ТЦК);
  • выбытие за границу;
  • обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, в высшем военном учебном заведении (предусматривает постановку на учет именно в этих учреждениях);
  • отбывание наказания — если лицо осуждено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера;
  • зачисление в военный оперативный резерв — обычно это касается бывших военных, участников АТО и ООС;
  • зачисление в ВСУ.

Добавим, что в исключительных случаях военнообязанных лиц могут снять с учета по специальному решению Минобороны или СБУ.

 

Кого из граждан Украины могут снять с военного учета в ТЦК и СП в марте 2025 года
Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: АрміяInform

Что делать после снятия с военного учета

После того как военнообязанное лицо было снято с военного учета в своем ТЦК и СП, оно должно стать на военный учет в другом ТЦК и СП или же в другом органе, где будет находиться на военном учете. Это нужно сделать в течение семи дней после снятия с предыдущего учета.

Ранее мы писали, как гражданину проверить, что он действительно был исключен с военного учета.

Напомним, мы рассказывали, как исключенному мужчине обжаловать возвращение на военный учет.

Также мы информировали, как доказать исключение с военного учета, если архив ТЦК был уничтожен.

Украина военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Реклама
Реклама
Реклама