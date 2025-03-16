Хто може отримати відстрочку від армії в 2025 році — список чоловіків

ТЦК на вулицях міста. Фото: соцмережі

В Україні триває мобілізація, військовозобовʼязаними вважаються чоловіки з 25 років. Та частина громадян має законне право не служити і не бути мобілізованими під час дії воєнного стану. Це їм дозволяє закон.

Детально про норми закону і категорії громадян, які не підлягають мобілізації у 2025 році, Новини.LIVE розповіла юрист АО “ВІННЕР ПАРТНЕРС” Анастасія Руденко.

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Хто має право на відстрочку

Юрист пояснила, що станом на 2025 рік, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку від призову на військову службу мають деякі категорії громадян. Їх можна поділити на три основні.

1. За сімейними обставинами:

— Багатодітні батьки: чоловіки та жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Багатодітна родина Мірошниченків. Фото: instagram.com_inna_mi_

— Батьки дітей з інвалідністю: особи, які виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

— Одинокі батьки: чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Чоловік з дитиною. Фото: з відкритих джерел

— Опікуни: особи, які є опікунами або піклувальниками дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

— Особи, які доглядають за родичами з інвалідністю: громадяни, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи або за особами, які потребують постійного догляду, за відсутності інших працездатних родичів.

— Чоловіки, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

— Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, що проходить військову службу.

2. За станом здоров'я:

— Особи з інвалідністю: громадяни з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від військово-лікарської комісії (ВЛК), з обов'язковим повторним проходженням медкомісії через 6-12 місяців.

— Тимчасово непридатні за станом здоров'я: особи, які за висновком ВЛК тимчасово непридатні до військової служби на термін 6-12 місяців, з обов'язковим повторним проходженням медогляду.

Чоловік на протезі. Фото: "Вечірній Київ"

3. За професійною діяльністю:

— Працівники критично важливих підприємств: особи, заброньовані на період мобілізації та воєнного часу за органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для функціонування держави.

— Наукові та педагогічні працівники: наукові працівники, викладачі та вчителі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки та мають відповідний науковий ступінь або вчене звання.

— Студенти та аспіранти: особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Студенти аспірантури. Фото: chmnu.edu.ua

4. Інші категорії:

— Особи, які були у полоні: звільнені з полону військові або цивільні чоловіки можуть бути призвані лише за власним бажанням.

Обмін військовополоненими 5 лютого. Фото: з відкритих джерел

— Рідні загиблих або зниклих безвісти: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час захисту України в умовах воєнного стану.

— Члени сімей осіб, яким посмертно надано звання "Герой України".

Цей перелік може бути доповнений або змінений відповідно до оновлень законодавства України. Юристка радить регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах або консультуватися з відповідними державними органами.

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