Кто может получить отсрочку от армии в 2025 году — список мужчин

ТЦК на улицах города. Фото: соцсети

В Украине продолжается мобилизация, военнообязанными считаются мужчины с 25 лет. Но часть граждан имеют законное право не служить и не быть мобилизованными во время действия военного положения. Это им позволяет закон.

Подробно о нормах закона и категориях граждан, которые не подлежат мобилизации в 2025 году, Новини.LIVE рассказала юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Анастасия Руденко.

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Кто имеет право на отсрочку

Юрист пояснила, что по состоянию на 2025 год, в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку от призыва на военную службу имеют некоторые категории граждан. Их можно разделить на три основные.

1. По семейным обстоятельствам:

— Многодетные родители: мужчины и женщины, имеющие на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов.

Многодетная семья Мирошниченко. Фото: instagram.com_inna_mi_

— Родители детей с инвалидностью: лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

— Одинокие родители: мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

Мужчина с ребенком. Фото: из открытых источников

— Опекуны: лица, которые являются опекунами или попечителями детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

— Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью: граждане, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы или за лицами, нуждающимися в постоянном уходе, при отсутствии других трудоспособных родственников.

— Мужчины, у которых жена имеет инвалидность I или II группы.

— Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа/жену, проходящего военную службу.

2. По состоянию здоровья:

— Лица с инвалидностью: граждане с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (ВВК), с обязательным повторным прохождением медкомиссии через 6-12 месяцев.

— Временно непригодные по состоянию здоровья: лица, которые по заключению ВВК временно непригодны к военной службе на срок 6-12 месяцев, с обязательным повторным прохождением медосмотра.

Мужчина на протезе. Фото: "Вечерний Киев"

3. По профессиональной деятельности:

— Работники критически важных предприятий: лица, забронированные на период мобилизации и военного времени за органами государственной власти, другими государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, которые являются критически важными для функционирования государства.

— Научные и педагогические работники: научные работники, преподаватели и учителя, которые работают минимум на 0,75 ставки и имеют соответствующую научную степень или ученое звание.

— Студенты и аспиранты: лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Студенты аспирантуры. Фото: chmnu.edu.ua

4. Другие категории:

— Лица, которые были в плену: освобожденные из плена военные или гражданские мужчины могут быть призваны только по собственному желанию.

Обмен военнопленными 5 февраля. Фото: из открытых источников

— Родные погибших или пропавших без вести: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести во время защиты Украины в условиях военного положения.

— Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины".

Этот перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с обновлениями законодательства Украины. Юрист советует регулярно проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или консультироваться с соответствующими государственными органами.

Напомним, в Украине продолжается процесс бронирования работников. Это можно сделать через портал "Дія". Предприятие, которое бронирует своих работников, должно указать в документах на бронирование ряд данных человека, в частности персональных.