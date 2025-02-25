Виїзд за кордон - хто може виїздити за кордон

Перевірка документів на державному кордоні України. Фото: mukachevo.net

Виключені з військового обліку громадяни мають право виїжджати за кордон попри дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Для цього їм потрібно на кордоні відповідними документами підтвердити право на виїзд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключені з військового обліку і виїзд за кордон

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який є пов’язаний із закриттям кордонів для виїзду громадян чоловічої статі.

Втім, певні категорії українців все ж мають право виїжджати за межі країни під час дії режиму воєнного стану.

Це, зокрема, стосується тих, хто був виключений з військового обліку.

"Ви виключені з військового обліку, а отже маєте право на виїзд за кордон", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як довести на кордоні своє право на виїзд

Він додав, що цим громадянам все ж потрібно довести своє право виїжджати за корзон.

"Окрім військового квитка із відповідним записом Вам також необхідно, аби у реєстрі відображались дані про Ваше виключення", — підкреслив Айвазян.

Адвокат додав, що це можна зробити через "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дозволений виїзд за кордон призовникам віком до 18 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть виїжджати за кордон люди із бронюванням від мобілізації та які документи для цього потрібні.