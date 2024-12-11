Виїзд за кордон, якщо є бронь- список документів

Виїзд за кордон заброньованих — які потрібні документи
Громадяни України, які мають бронювання від мобілізації в особливий період, можуть виїжджати за кордон навіть у відпустку. Для цього заброньованим особам потрібно мати при собі низку важливих документів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виїзд за кордон для заброньованих
Військовозобов’язані громадяни, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.
Це можливо не тільки з метою відрядження, а і в рамках щорічної офіційної відпустки.
Документи, потрібні для перетину кордону
Для виїзду за кордон у відпустку заброньований громадянин повинен мати при собі цілу низку документів.
Перш за все це, звісно ж, паперовий чи електронний військово-обліковий документ.
Крім того, у громадянина, який має бронювання, повинні бути при собі:
- витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання або витяг з порталу "Дія" про бронювання;
- підтвердження перебування на спеціальному військовому обліку заброньованих осіб (відмітка у "Резерв+");
- наказ керівника підприємства про відпустку;
- довідка, яка підтверджує стаж роботи та право на основну щорічну чи додаткову відпустку.
Нагадаємо, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року.
Додамо, що ми писали про можливість виїзду за кордон обмежено придатних громадян.
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