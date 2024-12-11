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Виїзд за кордон заброньованих — які потрібні документи

11 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон, якщо є бронь- список документів
Перевірка документів на кордоні. Фото: "Українське радіо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України, які мають бронювання від мобілізації в особливий період, можуть виїжджати за кордон навіть у відпустку. Для цього заброньованим особам потрібно мати при собі низку важливих документів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Це можливо не тільки з метою відрядження, а і в рамках щорічної офіційної відпустки.

Документи, потрібні для перетину кордону

Для виїзду за кордон у відпустку заброньований громадянин повинен мати при собі цілу низку документів.

Перш за все це, звісно ж, паперовий чи електронний військово-обліковий документ.

Крім того, у громадянина, який має бронювання, повинні бути при собі:

  • витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання або витяг з порталу "Дія" про бронювання;
  • підтвердження перебування на спеціальному військовому обліку заброньованих осіб (відмітка у "Резерв+");
  • наказ керівника підприємства про відпустку;
  • довідка, яка підтверджує стаж роботи та право на основну щорічну чи додаткову відпустку.

Нагадаємо, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Додамо, що ми писали про можливість виїзду за кордон обмежено придатних громадян.

відпустка військовий призов мобілізація бронювання виїзд за кордон

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