Выезд за границу — кто может выезжать за границу

Проверка документов на государственной границе Украины. Фото: mukachevo.net

Исключенные с воинского учета граждане имеют право выезжать за границу несмотря на действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Для этого им нужно на границе соответствующими документами подтвердить право на выезд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключенные с воинского учета и выезд за границу

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который связан с закрытием границ для выезда граждан мужского пола.

Впрочем, определенные категории украинцев все же имеют право выезжать за пределы страны во время действия режима военного положения.

Это, в частности, касается тех, кто был исключен с воинского учета.

"Вы исключены с воинского учета, а значит имеете право на выезд за границу", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как доказать на границе свое право на выезд

Он добавил, что этим гражданам все же нужно доказать свое право выезжать за границу.

"Кроме военного билета с соответствующей записью Вам также необходимо, чтобы в реестре отображались данные о Вашем исключении", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что это можно сделать через "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, разрешен ли выезд за границу призывникам в возрасте до 18 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли выезжать за границу люди с бронированием от мобилизации и какие документы для этого нужны.