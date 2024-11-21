Оформлення відстрочки від мобілізації — хто та коли має сказати про рішення

Розгляд документів. Фото ілюстративне: ХОТЦК та СП

В умовах воєнного стану процес надання відстрочки від мобілізації стає важливим аспектом діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Рішення про надання відстрочки приймається на основі ретельного розгляду документів спеціальною комісією ТЦК, яка повинна дотримуватися певних вимог та правил.

Як коректно має поводитися комісія під час розгляду заяви на відстрочку та хто має сповістити про вердикт — читайте далі на Новини.LIVE/

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Забезпечення об’єктивності та законності рішень

Комісія має забезпечити чесний і прозорий розгляд кожної справи, спираючись на законодавчі вимоги. При оцінці підстав для відстрочки комісія повинна враховувати обставини заявника та підтверджувальні документи, не допускаючи особистих упереджень.

Ретельна перевірка документів

Для надання відстрочки громадянин повинен подати повний пакет документів, що підтверджують його право на відстрочку. Комісія має ретельно перевірити такі документи.

Дотримання чіткої процедури розгляду

Комісія повинна дотримуватися встановленої процедури розгляду звернень щодо відстрочки. Це включає:

своєчасне інформування заявника про час та місце розгляду справи;

проведення розгляду у присутності заявника (за потреби);

фіксацію результатів розгляду у відповідному протоколі;

надання результату в установлені законом строки.

Взаємодія з заявником

Під час розгляду комісія повинна чітко пояснити заявнику права та обов'язки, пов'язані з процесом надання відстрочки. Також важливо, щоб члени комісії відповідали на всі питання громадянина, надаючи йому необхідну підтримку в межах своєї компетенції.

Терміни розгляду заяви на відстрочку комісією ТЦК

Комісія територіального центру комплектування зобов'язана розглянути заяву та подані документи на відстрочку протягом семи днів з моменту їх отримання. Якщо для ухвалення рішення потрібні додаткові дані з інших державних органів, розгляд має завершитися не пізніше наступного дня після отримання відповідної інформації.

На основі отриманих та розглянутих документів комісія ухвалює рішення про надання відстрочки або відмову в ній. Важливо, що кожне таке рішення має бути оформлене протоколом, який фіксує результати розгляду.

Сповіщення військовозобов'язаного про рішення комісії ТЦК

Комісія зобов’язана сповістити військовозобов'язаного про своє рішення не пізніше наступного дня після його ухвалення. Це може бути зроблено через телефонний дзвінок, електронну пошту або поштове повідомлення.

При позитивному рішенні про надання відстрочки військовозобов'язаному видають довідку встановленого зразка (додаток 6), де вказаний термін дії відстрочки.

У разі відмови заявнику надсилають письмове повідомлення, оформлене за встановленою формою (додаток 7), де вказують причини відмови.

До моменту ухвалення комісією остаточного рішення заявник не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, навіть якщо оголошений особливий період. Це гарантує, що військовозобов'язаний має право очікувати розгляду своєї заяви без ризику бути призваним передчасно.

Право на оскарження рішення ТЦК

Якщо комісія відмовила у відстрочці, військовозобов'язаний має право оскаржити це рішення у судовому порядку.

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