Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки arrow

Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

21 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформлення відстрочки від мобілізації — хто та коли має сказати про рішення
Розгляд документів. Фото ілюстративне: ХОТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В умовах воєнного стану процес надання відстрочки від мобілізації стає важливим аспектом діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Рішення про надання відстрочки приймається на основі ретельного розгляду документів спеціальною комісією ТЦК, яка повинна дотримуватися певних вимог та правил.

Як коректно має поводитися комісія під час розгляду заяви на відстрочку та хто має сповістити про вердикт — читайте далі на Новини.LIVE/

Читайте також:

Які обов'язки покладені на комісію ТЦК при розгляді відстрочки

Забезпечення об’єктивності та законності рішень

Комісія має забезпечити чесний і прозорий розгляд кожної справи, спираючись на законодавчі вимоги. При оцінці підстав для відстрочки комісія повинна враховувати обставини заявника та підтверджувальні документи, не допускаючи особистих упереджень.

Ретельна перевірка документів

Для надання відстрочки громадянин повинен подати повний пакет документів, що підтверджують його право на відстрочку. Комісія має ретельно перевірити такі документи.

Дотримання чіткої процедури розгляду

Комісія повинна дотримуватися встановленої процедури розгляду звернень щодо відстрочки. Це включає:

  • своєчасне інформування заявника про час та місце розгляду справи;
  • проведення розгляду у присутності заявника (за потреби);
  • фіксацію результатів розгляду у відповідному протоколі;
  • надання результату в установлені законом строки.

Взаємодія з заявником

Під час розгляду комісія повинна чітко пояснити заявнику права та обов'язки, пов'язані з процесом надання відстрочки. Також важливо, щоб члени комісії відповідали на всі питання громадянина, надаючи йому необхідну підтримку в межах своєї компетенції.

Терміни розгляду заяви на відстрочку комісією ТЦК

Комісія територіального центру комплектування зобов'язана розглянути заяву та подані документи на відстрочку протягом семи днів з моменту їх отримання. Якщо для ухвалення рішення потрібні додаткові дані з інших державних органів, розгляд має завершитися не пізніше наступного дня після отримання відповідної інформації.

На основі отриманих та розглянутих документів комісія ухвалює рішення про надання відстрочки або відмову в ній. Важливо, що кожне таке рішення має бути оформлене протоколом, який фіксує результати розгляду.

Сповіщення військовозобов'язаного про рішення комісії ТЦК

Комісія зобов’язана сповістити військовозобов'язаного про своє рішення не пізніше наступного дня після його ухвалення. Це може бути зроблено через телефонний дзвінок, електронну пошту або поштове повідомлення.

При позитивному рішенні про надання відстрочки військовозобов'язаному видають довідку встановленого зразка (додаток 6), де вказаний термін дії відстрочки.

У разі відмови заявнику надсилають письмове повідомлення, оформлене за встановленою формою (додаток 7), де вказують причини відмови.

До моменту ухвалення комісією остаточного рішення заявник не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, навіть якщо оголошений особливий період. Це гарантує, що військовозобов'язаний має право очікувати розгляду своєї заяви без ризику бути призваним передчасно.

Право на оскарження рішення ТЦК

Якщо комісія відмовила у відстрочці, військовозобов'язаний має право оскаржити це рішення у судовому порядку.

Нагадаємо, адвокат пояснив кому можуть в Україні повністю анулювати відстрочку від мобілізації.

Також юристи пояснили чи мають право працівники ТЦК вимагати в педагога диплом про освіту при оформленні відстрочки.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ комісія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

19:51 Коли у одеситів буде світло у п'ятницю — графіки від ДТЕК

19:49 Киян попередили про слизькі дороги та сильний вітер завтра

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність нанесення ядерного удару Росією

19:25 Путін назвав ракету, якою РФ вдарила по Дніпру

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

19:23 Анчелотті сказав, як боляче приймати рішення щодо Луніна

Ексклюзив

19:13 Революція Гідності — як вона змінила життя українців за 10 років

19:02 Скільки черг відключень діятимуть завтра — заява Укренерго

18:39 Зеленський зустрівся з делегацією Великої Британії — подробиці

18:20 Замість Shell буде Укрнафта — що відбувається на ринку пального

20:00 Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

19:51 Коли у одеситів буде світло у п'ятницю — графіки від ДТЕК

19:49 Киян попередили про слизькі дороги та сильний вітер завтра

19:25 Путін назвав ракету, якою РФ вдарила по Дніпру

19:23 Анчелотті сказав, як боляче приймати рішення щодо Луніна

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

19:13 Революція Гідності — як вона змінила життя українців за 10 років

19:02 Скільки черг відключень діятимуть завтра — заява Укренерго

18:39 Зеленський зустрівся з делегацією Великої Британії — подробиці

18:20 Замість Shell буде Укрнафта — що відбувається на ринку пального

18:16 У Польщі відреагували на погрози РФ через нову базу НАТО

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність нанесення ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо