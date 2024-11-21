Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто должен известить гражданина о решении по отсрочке arrow

Кто должен известить гражданина о решении по отсрочке

21 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформление отсрочки – кто и когда должен сказать о решении
Рассмотрение документов. Фото иллюстративное: ХОТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях военного положения процесс предоставления отсрочки от мобилизации становится важным аспектом деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Решение о предоставлении отсрочки принимается на основе тщательного рассмотрения документов специальной комиссией ТЦК, которая должна соблюдать определенные требования и правила.

Как корректно должна вести себя комиссия при рассмотрении заявления на отсрочку и кто должен известить вердикт — читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие обязанности возложены на комиссию ТЦК при рассмотрении отсрочки

Обеспечение объективности и законности решений

Комиссия должна обеспечить честное и прозрачное рассмотрение каждого дела, опираясь на законодательные требования. При оценке оснований отсрочки комиссия должна учитывать обстоятельства заявителя и подтверждающие документы, не допуская личных предубеждений.

Тщательная проверка документов

Для предоставления отсрочки гражданин должен предоставить полный пакет документов, подтверждающих его право на отсрочку. Комиссия должна тщательно проверить следующие документы.

Соблюдение четкой процедуры рассмотрения

Комиссия должна придерживаться установленной процедуры рассмотрения обращений по отсрочке. Это включает:

  • своевременное информирование заявителя о времени и месте рассмотрения дела;
  • проведение рассмотрения в присутствии заявителя (при необходимости);
  • фиксацию результатов рассмотрения в соответствующем протоколе;
  • предоставление результата в установленные законом сроки.

Взаимодействие с заявителем

При рассмотрении комиссия должна четко объяснить заявителю права и обязанности, связанные с процессом предоставления отсрочки. Также важно, чтобы члены комиссии отвечали на все вопросы гражданина, оказывая ему необходимую поддержку в пределах своей компетенции.

Сроки рассмотрения заявления на отсрочку комиссией ТЦК

Комиссия территориального центра комплектования обязана рассмотреть заявление и поданные документы на отсрочку в течение семи дней с момента получения. Если для принятия решения требуются дополнительные данные из других государственных органов, то рассмотрение должно завершиться не позднее следующего дня после получения соответствующей информации.

На основе полученных и рассмотренных документов комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки или отказе в ней. Важно, что каждое решение должно быть оформлено протоколом, фиксирующим результаты рассмотрения.

Уведомление военнообязанного о решении комиссии ТЦК

Комиссия обязана известить военнообязанного о своем решении не позднее следующего дня после его принятия. Это может быть сделано по телефону, электронной почте или почтовому сообщению.

При положительном решении о предоставлении отсрочки военнообязанному выдают справку установленного образца (приложение 6), где указан срок действия отсрочки.

В случае отказа заявителю посылают письменное уведомление, оформленное по установленной форме (приложение 7), где указывают причины отказа.

До момента принятия комиссией окончательного решения заявитель не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, даже если объявлен особый период. Это гарантирует, что военнообязанный имеет право ожидать рассмотрения своего заявления без риска быть призванным преждевременно.

Право на обжалование решения ТЦК

Если комиссия отказала в отсрочке, военнообязанный имеет право обжаловать решение в судебном порядке.

Напомним, адвокат объяснил, кому могут в Украине полностью аннулировать отсрочку от мобилизации.

Также юристы объяснили вправе ли работники ТЦК требовать у педагога диплом об образовании при оформлении отсрочки.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ комисия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:18 Синоптки предупредили об ухудшении погоды на Львовщине завтра

20:14 Ребров не сам решил оставить Довбика в запасе на матч с Албанией

20:00 Кто должен известить гражданина о решении по отсрочке

19:51 Когда у одесситов будет свет в пятницу — графики от ДТЭК

19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

19:25 Путин назвал ракету, которой РФ ударила по Днепру

19:23 Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину

Эксклюзив

19:13 Революция Достоинства — как изменилась жизнь украинцев за 10 лет

19:02 Сколько очередей отключений будут действовать завтра — Укрэнерго

20:18 Синоптки предупредили об ухудшении погоды на Львовщине завтра

20:14 Ребров не сам решил оставить Довбика в запасе на матч с Албанией

20:00 Кто должен известить гражданина о решении по отсрочке

19:51 Когда у одесситов будет свет в пятницу — графики от ДТЭК

19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:25 Путин назвал ракету, которой РФ ударила по Днепру

19:23 Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину

Эксклюзив

19:13 Революция Достоинства — как изменилась жизнь украинцев за 10 лет

19:02 Сколько очередей отключений будут действовать завтра — Укрэнерго

18:39 Зеленский встретился с делегацией Великобритании — подробности

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо