Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 — коли та чому її можуть анулювати

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року. Попри те, що військовозобов'язаних чоловіків продовжать призивати на військову службу задля захисту країни від російських окупантів, деякі категорії громадян матимуть право оформити відстрочку від мобілізації. Однак у певних випадках її можуть анулювати.

За яких умов відстрочку від призову можуть анулювати, розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН.

Читайте також:

Так, за словами правозахисниці, відстрочка від мобілізації може бути анульована у таких випадках:

закінчився термін її дії;

якщо заброньований працівник звільнився з роботи;

відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років (якщо дитина має інвалідність, то навіть після того, як їй виповнюється 18 років відстрочку не анулюють, міняється лише основа для неї);

якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю (дружина, батьки чи батьки дружини), і така особа померла — про це військовозобов'язаний має повідомити в ТЦК особисто;

якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію;

якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку.

Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Також Тетяна Савченко додала, якщо у військовозобов'язаного громадянина є право на відстрочку, але вона не оформлена або не продовжена належним чином, то чоловіка цілком законно можуть мобілізувати на військову службу.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з українських викладачів може розраховувати на відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.

Також ми інформували, хто з військовозобов'язаних українців може оформити відстрочку в Резерв+.