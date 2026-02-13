Відео
Головна Мобілізація Хто може отримати відстрочку до 25 років — у Раді готують зміни

Хто може отримати відстрочку до 25 років — у Раді готують зміни

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 12:10
Військовослужбовці за контрактом 18-24 можуть отримати відстрочку до 25 років — у Раді зареєстровано проєкт
Українські військові. Фото: Reuters

Військовослужбовцям, які у віці від 18 до 24 років на добровільних засадах стали на захист Вітчизни на умовах річного контракту, можуть продовжити відстрочку. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували в парламенті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Верховної Ради.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Військовослужбовці за "контрактом 18-24" можуть отримати відстрочку до 25 років

Документом пропонується надати відстрочку військовослужбовцям за "контрактом 18-24" до 25 років.

"Інші молоді люди мають відстрочку до досягнення 25 років, а ті, які, маючи відстрочку, пішли захищати Вітчизну добровольцями, після звільнення позбавляються відстрочки, навіть якщо їм ще не виповнилось 25 років, а це несправедливо", йдеться в супровідних документах.

Проте на добровільних засадах ці люди в будь-який час можуть знову піти на військову службу.

Нагадаємо, 11 лютого Рада надала 12 місяців відстрочки для військовослужбовців за "контрактом 18-24", які відслужили рік. Проте під час обговорення в залі багато хто наголошував, що відстрочка має бути до 25 років.

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров відреагував на рішення парламенту про відстрочку.

Верховна Рада військові мобілізація відстрочка контракт парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
