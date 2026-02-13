Військовослужбовці за контрактом 18-24 можуть отримати відстрочку до 25 років — у Раді зареєстровано проєкт

Українські військові. Фото: Reuters

Військовослужбовцям, які у віці від 18 до 24 років на добровільних засадах стали на захист Вітчизни на умовах річного контракту, можуть продовжити відстрочку. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували в парламенті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Верховної Ради.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Військовослужбовці за "контрактом 18-24" можуть отримати відстрочку до 25 років

Документом пропонується надати відстрочку військовослужбовцям за "контрактом 18-24" до 25 років.

"Інші молоді люди мають відстрочку до досягнення 25 років, а ті, які, маючи відстрочку, пішли захищати Вітчизну добровольцями, після звільнення позбавляються відстрочки, навіть якщо їм ще не виповнилось 25 років, а це несправедливо", — йдеться в супровідних документах.

Проте на добровільних засадах ці люди в будь-який час можуть знову піти на військову службу.

Нагадаємо, 11 лютого Рада надала 12 місяців відстрочки для військовослужбовців за "контрактом 18-24", які відслужили рік. Проте під час обговорення в залі багато хто наголошував, що відстрочка має бути до 25 років.

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров відреагував на рішення парламенту про відстрочку.