Головна Мобілізація Рада погодила відстрочку після року служби — кого стосується

Рада погодила відстрочку після року служби — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:07
Відстрочка після служби за контрактом 18-24 — скільки часу Рада дала на відпочинок
Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт № 13574 щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. "За" проголосували 243 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у середу, 11 лютого.

Читайте також:
голосування
Результати голосування по фракціях. Фото: скриншот

Хто може отримати рік відстрочки

Документ запроваджує річну відстрочку для військовослужбовців за "контрактом 18-24", які відслужили рік. Це стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які вже звільнені зі служби.

Зазначимо, що під час першого розгляду у другому читанні в цьому законопроєкті передбачалося скасування відстрочки для студентів, яким виповнилося 25 років. Проте під час повторного розгляду цю норму зняли.

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати відстрочку, якщо людина перебуває у розшуку ТЦК.

Також повідомлялося, чи можна оформити відстрочку по догляду за батьками дружини.

Верховна Рада мобілізація війна в Україні відстрочка військовослужбовці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
