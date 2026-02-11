Відстрочка після служби за контрактом 18-24 — скільки часу Рада дала на відпочинок

Рада погодила відстрочку після року служби — кого стосується
Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт № 13574 щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. "За" проголосували 243 нардепи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у середу, 11 лютого.
Хто може отримати рік відстрочки
Документ запроваджує річну відстрочку для військовослужбовців за "контрактом 18-24", які відслужили рік. Це стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які вже звільнені зі служби.
Зазначимо, що під час першого розгляду у другому читанні в цьому законопроєкті передбачалося скасування відстрочки для студентів, яким виповнилося 25 років. Проте під час повторного розгляду цю норму зняли.
