Военнослужащие по контракту 18-24 могут получить отсрочку до 25 лет - в Раде зарегистрирован проект

Кто может получить отсрочку до 25 лет — в Раде готовят изменения
Военнослужащим, которые в возрасте от 18 до 24 лет на добровольных началах стали на защиту Отечества на условиях годового контракта, могут продлить отсрочку. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Военнослужащие по "контракту 18-24" могут получить отсрочку до 25 лет
Документом предлагается предоставить отсрочку военнослужащим по "контракту 18-24" до 25 лет.
"Другие молодые люди имеют отсрочку до достижения 25 лет, а те, которые, имея отсрочку, пошли защищать Отечество добровольцами, после освобождения лишаются отсрочки, даже если им еще не исполнилось 25 лет, а это несправедливо", — говорится в сопроводительных документах.
Однако на добровольных началах эти люди в любое время могут снова пойти на военную службу.
Напомним, 11 февраля Рада предоставила 12 месяцев отсрочки для военнослужащих по "контракту 18-24", которые отслужили год. Однако при обсуждении в зале многие отмечали, что отсрочка должна быть до 25 лет.
Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров отреагировал на решение парламента об отсрочке.
