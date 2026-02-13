Военнослужащие по контракту 18-24 могут получить отсрочку до 25 лет - в Раде зарегистрирован проект

Украинские военные. Фото: Reuters

Военнослужащим, которые в возрасте от 18 до 24 лет на добровольных началах стали на защиту Отечества на условиях годового контракта, могут продлить отсрочку. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Военнослужащие по "контракту 18-24" могут получить отсрочку до 25 лет

Документом предлагается предоставить отсрочку военнослужащим по "контракту 18-24" до 25 лет.

"Другие молодые люди имеют отсрочку до достижения 25 лет, а те, которые, имея отсрочку, пошли защищать Отечество добровольцами, после освобождения лишаются отсрочки, даже если им еще не исполнилось 25 лет, а это несправедливо", — говорится в сопроводительных документах.

Однако на добровольных началах эти люди в любое время могут снова пойти на военную службу.

Напомним, 11 февраля Рада предоставила 12 месяцев отсрочки для военнослужащих по "контракту 18-24", которые отслужили год. Однако при обсуждении в зале многие отмечали, что отсрочка должна быть до 25 лет.

Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров отреагировал на решение парламента об отсрочке.