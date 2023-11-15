Хто може служити в армії лише за місцем проживання

Мобілізований у територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 8 листопада. Тому до лав ЗСУ продовжують мобілізувати військовозобов'язаних осіб, проте існують чіткі обмеження, кого заборонено відправляти на фронт.

Про це пише 24 канал.

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Існує 10 категорій військовозобов'язаних, які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і лише за місцем проживання, це — особи з відстрочкою за станом здоров'я та сімейними обставинами:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Проте ТЦК та СП мають певні критерії, які враховують під час залучення громадян до служби у лавах ЗСУ.

Так, при залученні військовозобов'язаних осіб до служби у лавах Збройних Сил керуються законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме там визначений чіткий перелік людей, яких можуть мобілізувати в армію.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.